Цифровые баталии

Киберспорт в России в последние годы бурно развивается, его популярность растет по всей стране, и в частности Сургуте. В России он признан официальным видом спорта, а профильная федерация проводит соревнования по разным дисциплинам. Не остается в стороне и администрация Сургутского района, которая организовала для молодежи муниципалитета Кубок главы по киберспорту. Подробнее об этом — в выпуске № 36 от 15 сентября. Финал турнира состоялся в воскресенье, 17 сентября, в ТРЦ «Сити Молл».

Решающий день соревнований открывал глава муниципалитета Андрей Трубецкой, который поделился дальнейшими планами по развитию киберспорта и рассказал, как стало возможно провести чемпионат такого уровня.

Этот проект мы придумали сами, а конкретно — управление культуры и спорта, — поделился планами Андрей Трубецкой. — Нашли спонсоров, купили призы, организовали. Надеемся сделать турнир ежегодным. Главная цель затеи — отвлечь молодежь от негативного контента, который сейчас есть в интернете. Пусть они лучше проведут время интересно и с пользой. На следующий год, если депутаты нас поддержат, планируем выделить значительные средства и укомплектовать три кибер­арены, а в идеале — купить здание для киберспорта».

Первыми в этот день состоялись финальные игры по компьютерной карточной игре Hearthstone. В ходе упорной борьбы (все матчи закончились со счетом 3:2) победителем стал Евгений Курцов, а Кирилл Мельник и Кирилл Кислицын заняли второе и третье места соответственно. В качестве призов они получили смартфон (1-е место), беспроводные наушники (2-е место) и беспроводную колонку (3-е место).

Не обошлось и без сложностей — главной проблемой оказался нестабильный интернет. Но технические трудности быстро устранили, и финальные игры начались лишь с небольшим опозданием.

«Организовываем все впервые. Это оказалось непросто. Возникли проблемы с интернетом, — рассказал глава федерации киберспорта Сургутского района Артем Щепотьев. — Пришлось их оперативно устранять, докупать оборудование, устанавливать его и приглашать специалистов из компании-провайдера. По этой причине финальные игры начались чуть позже, чем планировалось. Мы вынуждены были даже немного изменить регламент, дабы уложиться по времени. Для организаторов дни были сложными — установку компьютеров закончили в 04.00, а в 08.00 должны были начинать мероприятие. Несмотря на трудности, желание проводить турниры не исчезло. Надеемся сделать Кубок ежегодным».

Главным событием дня должен был стать финальный матч по Dota 2, в котором сошлись команды Xland и Useless. Участникам было за что бороться — денежный приз за первое место составил 70 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч. Общий призовой фонд в 100 тысяч рублей оказался едва ли не самым большим за все время, что в городе и районе проводятся киберспортивные турниры.

Однако по независящим от организаторов причинам — в связи с эвакуацией «Сити Молла» — было решено перенести финал по Dota 2 на следующее воскресенье, 24 сентября. Тогда же проведут церемонию награждения.

Вероятно, в Сургутском районе твердо решили развивать киберспорт, как еще один элемент молодежной политики. Что неудивительно, учитывая интерес, который вызвал первый Кубок главы. Остается ждать новых анонсов от администрации муниципалитета и реализации долгосрочных планов по развитию киберспорта.