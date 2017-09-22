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Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России

Финал всероссийского конкурса прошел в Тюменском индустриальном университете.

фото "Вслух.ру"
фото "Вслух.ру"

Тюменские специалисты Илья Кокорин и Юрий Безгодов получили национальную премию «100 лучших инженеров России». Церемония награждения состоялась накануне на Тюменском нефтегазовом форуме, который прошел в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа.

Илья Кокорин стал победителем в номинации «Обработка (CAM)». Второе место здесь заняла Алла Кукишева из Ульяновска, на третьем – тюменец Никита Орлов. Юрию Безгодову не было равных в номинации «Моделирование (CAD)», серебро и бронзу экспертное жюри также присудило землякам Юрия - Алексею Замашному и Айдару Чухмедову.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, обращаясь к конкурсантам, подчеркнул, что правительство региона готово поддерживать лучших инженеров, в том числе и материально. Иногородние участники конкурса получили от Вадима Шумкова приглашение переехать в Тюмень на постоянное место жительства.

«Зачем мы проводим нефтегазовый форум? Потому что хотим получить лучшие умы, лучших инженеров к себе в регион. Мы готовы платить им, поддерживать, помогать административно, в том числе налоговыми льготами. Во всем мире идет борьба за мозги и мы хотим в этом быть лучшими», - подчеркнул замгубернатора

Депутат Госдумы России, председатель экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собственности, инженерного дела, детского научного и технического творчества Владимир Сысоев назвал конкурс «100 лучших инженеров России» значимым для всей страны.

«Когда в Госдуме мы обсуждаем вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, инновационной деятельностью, изобретательством, то понимаем, что страна может достичь больших достижений в области высоких технологий. Для этого нужно, чтобы победители конкурса остались работать в России», – заявил народный избранник.

Всего в заочных состязаниях IV Всероссийского конкурса «Топ 100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли» приняли участие около 1250 молодых инженеров со всей страны. 20 сентября 122 специалиста выявили лучших на площадке Тюменского индустриального университета. 70 из них вошли в национальный рейтинг. Как отметили эксперты, члены жюри, борьба была напряженной, от призовых мест многих участников отделяли считанные баллы.

В финальном этапе приняли участие специалисты и студенты из Казани, Уфы, Магнитогорска, Ульяновска, Кургана, Перми, Екатеринбурга, Омска, Ижевска, Томска и Тюмени.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 77, комментариев: 0


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