16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6527   EUR  69,0737  

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

Бежим и паникуем: Сургут не отстаёт от российских тенденций

Волна массовых эвакуаций, катающаяся туда-сюда по стране, все же всерьез накрыла и Сургут. Взрывные устройства искали в ТРЦ «Сургут Сити-Молл», «Агора», «Союз», «Мир», а также в гостиницах «Полярис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь». Пострадали — пусть и морально — тысячи сургутян и гостей города. Также об этом — на стр. 8.

А внятной информации — что это было? — вновь нет и поныне. В окружных правительственных структурах отказались комментировать «каждый чих», спецслужбы скромно промолчали, а вот директор «Сургут Сити Молла» Елена Волосникова прокомментировала ситуацию так: «Были учения, но организованные не нами». Спасибо ей, конечно, но хотелось бы услышать официальную версию тех, кто отвечает за безопасность горожан.

* * *

Тем более, что накануне этих событий в Сургуте прошло немало массовых мероприятий — можно сказать, на флажке. Во-первых, состоялся парад окружного студенчества, более двух тысяч представителей вузов и ссузов Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Ханты-Мансийска прошествовали от администрации города до площади перед главным корпусом СурГУ. Торжество момента подчеркнуло присутствие губернатора Югры Натальи Комаровой, назвавшей округ «крупнейшим агрегатором по производству знаний». Однако знаний, как выяснится днем позже, как раз югорчанам и не хватало — элементарных, о том, что происходит у них под носом.

* * *

Кроме студентов, на улицы вышла еще тысяча горожан — в «Кедровом Логу» состоялся акт единения со Всероссийским «Кроссом нации». Бежали все, выбирая дистанцию по силам. Многие же другие сургутяне запасались тем временем впрок — на выставке-продаже продукции сургутских товаропроизводителей у Центрального рынка. В свете последних событий подобные новости — о массовых забегах, ярмарках, парадах, гуляниях и т.п. — рискуют перебраться в раздел экзотических. Раньше об этом мало кто задумывался, а сейчас начинает доминировать желание лишний раз из дома не высовываться без жесткой необходимости.

* * *

Страх порождается неизвестностью — возможно, об этом задумается глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, прилетевший в Сургут во вторник. Здесь он плотно пообщался с коллегами со всего УрФО — в том числе об августовской резне, которая не теракт. Проведение оперативного регионального совещания следственного комитета в нашем ДИ «Нефтяник» — своеобразный знак, вот только понять бы, какой. Оперативная ситуация в городе непростая, и подобные совещания, по идее, должны на нее как-то влиять.

* * *

Меж тем сургутянам дали возможность самим оценить ситуацию — насчет возможности комфортной жизни на среднюю зарплату. Исследование в разных городах страны провела компания Domofond.ru.

Неудивительно, что в лидерах рейтинга — Москва и Санкт-Петербург. Тюмень на третьем месте тоже не вызывает внутреннего протеста. Сургут занял шестое место, уступив Екатеринбургу и Краснодару — сказались, видимо, более низкие цены в этих городах. Замыкают десятку самых денежно-комфортных городов Калининград, Казань, Новосибирск и Ижевск.

* * *

А еще у Сургута есть стратегия городского развития. Практическая польза от нее в том, что с ней город вышел в полуфинал Конкурса городских стратегий. 23-24 октября в Санкт-Петербурге 14 городов поборются за четыре путевки в финал, который пройдет в Екатеринбурге в ноябре. Что станет наградой, неизвестно. Хотелось бы — воплощение стратегии в жизнь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:30, просмотров: 85, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации
Бежим и паникуем: Сургут не отстаёт от российских тенденций
Олег Владимиров Сегодня в 16:30
84 0
Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...

Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...
Этот пьяный поп знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны
Александр Невзоров, публицист (из эфира на «Эхо Москвы») Сегодня в 15:27
250 5
Цифровые баталии

Цифровые баталии
Финал Кубка главы Сургутского района по киберспорту может стать для муниципалитета началом нового направления в молодёжной политике
Артем Мазнев при поддержке администрации Сургутского района Сегодня в 14:50
92 0
Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России

Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России
Финал всероссийского конкурса прошел в Тюменском индустриальном университете.
Никита Шаганенко Сегодня в 14:35
76 0
Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?

Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?
Вечером 17 октября, когда спокойные выходные уже подходили к концу, Сургут накрыл вал сообщений об эвакуациях из крупных магазинов и гостиниц
Артем Мазнев Сегодня в 14:30
206 1
Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул
Самой важной темой повестки дня ожидаемо стала готовность образовательных учреждений города к новому учебному году
Артем Мазнев Сегодня в 11:07
338 3
​Две «Югры» сыграют субботним вечером

​Две «Югры» сыграют субботним вечером
23 сентября состоится матч Газпром-Югра (Сургут) - Югра-Самотлор (Нижневартовск)
Олег Владимиров Сегодня в 10:12
159 0
Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание
Как в Советском Союзе, так и сейчас в России, это называется «патриотическое воспитание»: непомерное восхваление, гипертрофированное превознесение нашей силы и нашей роли в мировой истории
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 сентября в 15:16
429 6
​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»

​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»
Интервью с лидером одной из самых популярных российских рок-групп
Юрий Нуреев 21 сентября в 10:34
458 1
Глава в районе // ВИДЕО

Глава в районе // ВИДЕО
Глава сургутского района Андрей Трубецкой стал видеоблогером. Первое видео посвящено киберспорту
Константин Шперлинг 20 сентября в 17:44
858 14
Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 20 сентября в 12:12
371 0
​Привет от Pussy Riot

​Привет от Pussy Riot
Скандал с «Матильдой» вышел нешуточный. Забыли, какую истерику устроили наши пропагандисты по поводу панк-молебна девчонок из Pussy Riot?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 сентября в 11:46
686 25
​На собственном примере

​На собственном примере
Депутат Думы города Сургута Елена Яценко стала инициатором проведения экологической акции на территории прогимназии
Татьяна Калугина 20 сентября в 09:22
428 10
Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций // АУДИО, ТЕКСТ

Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций // АУДИО, ТЕКСТ
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 19 сентября в 15:31
375 0
Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА
Мнения читателей разделились почти поровну
Редакция СИА-ПРЕСС 19 сентября в 11:29
475 0
В Сургут приходит «Популярная наука»

В Сургут приходит «Популярная наука»
В городе стартует марафон научно-просветительских лекций
Редакция СИА-ПРЕСС 19 сентября в 10:33
1088 2
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика