​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

Волна массовых эвакуаций, катающаяся туда-сюда по стране, все же всерьез накрыла и Сургут. Взрывные устройства искали в ТРЦ «Сургут Сити-Молл», «Агора», «Союз», «Мир», а также в гостиницах «Полярис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь». Пострадали — пусть и морально — тысячи сургутян и гостей города. Также об этом — на стр. 8.

А внятной информации — что это было? — вновь нет и поныне. В окружных правительственных структурах отказались комментировать «каждый чих», спецслужбы скромно промолчали, а вот директор «Сургут Сити Молла» Елена Волосникова прокомментировала ситуацию так: «Были учения, но организованные не нами». Спасибо ей, конечно, но хотелось бы услышать официальную версию тех, кто отвечает за безопасность горожан.

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Тем более, что накануне этих событий в Сургуте прошло немало массовых мероприятий — можно сказать, на флажке. Во-первых, состоялся парад окружного студенчества, более двух тысяч представителей вузов и ссузов Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Ханты-Мансийска прошествовали от администрации города до площади перед главным корпусом СурГУ. Торжество момента подчеркнуло присутствие губернатора Югры Натальи Комаровой, назвавшей округ «крупнейшим агрегатором по производству знаний». Однако знаний, как выяснится днем позже, как раз югорчанам и не хватало — элементарных, о том, что происходит у них под носом.

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Кроме студентов, на улицы вышла еще тысяча горожан — в «Кедровом Логу» состоялся акт единения со Всероссийским «Кроссом нации». Бежали все, выбирая дистанцию по силам. Многие же другие сургутяне запасались тем временем впрок — на выставке-продаже продукции сургутских товаропроизводителей у Центрального рынка. В свете последних событий подобные новости — о массовых забегах, ярмарках, парадах, гуляниях и т.п. — рискуют перебраться в раздел экзотических. Раньше об этом мало кто задумывался, а сейчас начинает доминировать желание лишний раз из дома не высовываться без жесткой необходимости.

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Страх порождается неизвестностью — возможно, об этом задумается глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, прилетевший в Сургут во вторник. Здесь он плотно пообщался с коллегами со всего УрФО — в том числе об августовской резне, которая не теракт. Проведение оперативного регионального совещания следственного комитета в нашем ДИ «Нефтяник» — своеобразный знак, вот только понять бы, какой. Оперативная ситуация в городе непростая, и подобные совещания, по идее, должны на нее как-то влиять.

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Меж тем сургутянам дали возможность самим оценить ситуацию — насчет возможности комфортной жизни на среднюю зарплату. Исследование в разных городах страны провела компания Domofond.ru.

Неудивительно, что в лидерах рейтинга — Москва и Санкт-Петербург. Тюмень на третьем месте тоже не вызывает внутреннего протеста. Сургут занял шестое место, уступив Екатеринбургу и Краснодару — сказались, видимо, более низкие цены в этих городах. Замыкают десятку самых денежно-комфортных городов Калининград, Казань, Новосибирск и Ижевск.

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А еще у Сургута есть стратегия городского развития. Практическая польза от нее в том, что с ней город вышел в полуфинал Конкурса городских стратегий. 23-24 октября в Санкт-Петербурге 14 городов поборются за четыре путевки в финал, который пройдет в Екатеринбурге в ноябре. Что станет наградой, неизвестно. Хотелось бы — воплощение стратегии в жизнь.