Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?

На прошлой неделе Россию захлестнула волна эвакуаций торговых центров, кинотеат­ров, вокзалов, университетов, школ и даже жилых зданий после звонков о минировании. Все это время Сургут, да и Югра, смотрел на эти события со стороны. До определенного времени казалось, что для нашего региона волна «телефонного терроризма» останется только строчками в повестке новостных федеральных каналов и изданий. Однако вечером 17 сентября, когда спокойные выходные уже подходили к концу, Сургут накрыл вал сообщений об эвакуациях из крупных магазинов и гостиниц.

Хроники эвакуации

Первая информация начала поступать после 18.00 — эвакуированы были «Сити-Центр» и «Агора». Прошло чуть больше часа, и было объявлено о тревоге в «Сургут Сити Молле», а позднее стало известно об эвакуациях людей в ТЦ «Мир», гостиницах «Поларис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь».

Каждый раз правоохранительные органы оцепляли место предполагаемого ЧП, рядом дежурили машины скорой помощи. При этом полиция не давала никаких комментариев, ссылаясь на то, что все эти события входят в компетенцию других структур.

Кроме того, никакой официальной информации нет до сих пор. Учитывая, что это был вечер выходного дня, можно с уверенностью говорить, что количество потревоженных сургутян исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч человек.

Однако позже стало ясно: почти ни у кого не возникло сомнения в том, что эти события являются частью общероссийской волны эвакуаций. На это указывали аналогичные сообщения из 13 российских городах, в том числе Ханты-Мансийске.

Версии происходящего

Сургутские эвакуации, возможно, являются частью масштабных антитеррористических учений, которые начались 12 сентября в округе. В них должны были принять участие все силовые структуры Югры. Тогда пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области выступила с официальным сообщением, успокоив жителей округа. Правда, после воскресных эвакуаций новых заявлений не было.

Версию учений корреспонденту siapress.ru подтвердила и директор ТРЦ «Сургут Сити Молл» Елена Волосникова. «Были учения, но организованные не нами. Мы подвергаемся подобному не в первый раз, и на такие случаи у нас уже есть отработанная технология. Однако хотелось бы, чтобы подобные учения проводились во всех торговых центрах. Стоит отметить, что на фоне недавних событий мы также усилили охрану», — сообщила Елена Волосникова.

В интернете можно встретить мнение, что эти всероссийские учения приурочены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в стране в следующем году. Версия, однако, выглядит крайне сомнительно — зачем проводить учения в городах, никак не связанных с мировым первенством, в частности в Сургуте?

Не в пользу этой версии и противоречия в заявлениях и действиях властей. В частности, на фоне заявлений об учениях, в некоторых регионах России возбудили уголовные дела по факту телефонного хулиганства.

Второй тип версий включает в себя слова «телефонный терроризм». И здесь пространство для спекуляций гораздо шире, так как чиновники всех уровней хранят полное молчание. Есть только анонимные источники и игра в конспирологию. Кто-то говорит о том, что это спланированная акция со стороны запрещенной в России террористической организации, которая таким образом решила отомстить за свои последние поражения в Сирии. По другой версии, это «подарок» уже из Украины. На иностранный след указывают и заявления нескольких операторов связи, в частности «Ростелекома», о том, что звонки о минировании якобы совершались через зарубежную мобильную сеть.

Когда готовилась эта статья, стало известно, что звонки могли поступать из Брюсселя от неизвестной хакерской группировки. По информации СМИ, все это затевалось исключительно из меркантильных соображений — преступники собирались потребовать большую сумму денег в обмен на прекращение звонков. Официальные источники, однако, не подтверждают эту информацию.

Еще один сценарий связан с фильмом «Матильда», против показа которого активно выступает часть общественности. Согласно этой версии, радикально настроенные противники выхода картины в прокат решили с помощью телефонного терроризма сорвать показ киноленты в России. Косвенно подтвердил эту версию в интервью «Медузе» Александр Калинин, лидер организации «Христианское государство — Святая Русь».

«10 сентября нам пришло анонимное письмо. В нем говорилось, что есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое. Что можно звонить. В письме было указано, что можно дестабилизировать всю инфраструктуру России», — сообщил он в интервью изданию.

Реакция на эвакуации

Самое интересное в этой ситуации — даже не сам факт массовых эвакуаций, а реакция власти. Кажется, что после «сургутской резни» (которая была ровно месяц назад) официальные лица взяли продолжительный тайм-аут на объяснение чрезвычайных происшествий, хоть чем-то напоминающих терроризм. Администрация ссылается на силовиков, силовики ссылаются на вышестоящих силовиков, вышестоящие силовики ссылаются на тайну следствия и нежелание «поднимать панику» среди населения. Правда, что больше способствует панике — объяснение непростой ситуации или тотальное молчание властей — это еще вопрос.