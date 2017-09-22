16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6527   EUR  69,0737  

Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?

На прошлой неделе Россию захлестнула волна эвакуаций торговых центров, кинотеат­ров, вокзалов, университетов, школ и даже жилых зданий после звонков о минировании. Все это время Сургут, да и Югра, смотрел на эти события со стороны. До определенного времени казалось, что для нашего региона волна «телефонного терроризма» останется только строчками в повестке новостных федеральных каналов и изданий. Однако вечером 17 сентября, когда спокойные выходные уже подходили к концу, Сургут накрыл вал сообщений об эвакуациях из крупных магазинов и гостиниц.

Хроники эвакуации

Первая информация начала поступать после 18.00 — эвакуированы были «Сити-Центр» и «Агора». Прошло чуть больше часа, и было объявлено о тревоге в «Сургут Сити Молле», а позднее стало известно об эвакуациях людей в ТЦ «Мир», гостиницах «Поларис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь».

Каждый раз правоохранительные органы оцепляли место предполагаемого ЧП, рядом дежурили машины скорой помощи. При этом полиция не давала никаких комментариев, ссылаясь на то, что все эти события входят в компетенцию других структур.

Кроме того, никакой официальной информации нет до сих пор. Учитывая, что это был вечер выходного дня, можно с уверенностью говорить, что количество потревоженных сургутян исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч человек.

Однако позже стало ясно: почти ни у кого не возникло сомнения в том, что эти события являются частью общероссийской волны эвакуаций. На это указывали аналогичные сообщения из 13 российских городах, в том числе Ханты-Мансийске.

Версии происходящего

Сургутские эвакуации, возможно, являются частью масштабных антитеррористических учений, которые начались 12 сентября в округе. В них должны были принять участие все силовые структуры Югры. Тогда пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области выступила с официальным сообщением, успокоив жителей округа. Правда, после воскресных эвакуаций новых заявлений не было.

Версию учений корреспонденту siapress.ru подтвердила и директор ТРЦ «Сургут Сити Молл» Елена Волосникова. «Были учения, но организованные не нами. Мы подвергаемся подобному не в первый раз, и на такие случаи у нас уже есть отработанная технология. Однако хотелось бы, чтобы подобные учения проводились во всех торговых центрах. Стоит отметить, что на фоне недавних событий мы также усилили охрану», — сообщила Елена Волосникова.

В интернете можно встретить мнение, что эти всероссийские учения приурочены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в стране в следующем году. Версия, однако, выглядит крайне сомнительно — зачем проводить учения в городах, никак не связанных с мировым первенством, в частности в Сургуте?

Не в пользу этой версии и противоречия в заявлениях и действиях властей. В частности, на фоне заявлений об учениях, в некоторых регионах России возбудили уголовные дела по факту телефонного хулиганства.

Второй тип версий включает в себя слова «телефонный терроризм». И здесь пространство для спекуляций гораздо шире, так как чиновники всех уровней хранят полное молчание. Есть только анонимные источники и игра в конспирологию. Кто-то говорит о том, что это спланированная акция со стороны запрещенной в России террористической организации, которая таким образом решила отомстить за свои последние поражения в Сирии. По другой версии, это «подарок» уже из Украины. На иностранный след указывают и заявления нескольких операторов связи, в частности «Ростелекома», о том, что звонки о минировании якобы совершались через зарубежную мобильную сеть.

Когда готовилась эта статья, стало известно, что звонки могли поступать из Брюсселя от неизвестной хакерской группировки. По информации СМИ, все это затевалось исключительно из меркантильных соображений — преступники собирались потребовать большую сумму денег в обмен на прекращение звонков. Официальные источники, однако, не подтверждают эту информацию.

Еще один сценарий связан с фильмом «Матильда», против показа которого активно выступает часть общественности. Согласно этой версии, радикально настроенные противники выхода картины в прокат решили с помощью телефонного терроризма сорвать показ киноленты в России. Косвенно подтвердил эту версию в интервью «Медузе» Александр Калинин, лидер организации «Христианское государство — Святая Русь».

«10 сентября нам пришло анонимное письмо. В нем говорилось, что есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое. Что можно звонить. В письме было указано, что можно дестабилизировать всю инфраструктуру России», — сообщил он в интервью изданию.

Реакция на эвакуации

Самое интересное в этой ситуации — даже не сам факт массовых эвакуаций, а реакция власти. Кажется, что после «сургутской резни» (которая была ровно месяц назад) официальные лица взяли продолжительный тайм-аут на объяснение чрезвычайных происшествий, хоть чем-то напоминающих терроризм. Администрация ссылается на силовиков, силовики ссылаются на вышестоящих силовиков, вышестоящие силовики ссылаются на тайну следствия и нежелание «поднимать панику» среди населения. Правда, что больше способствует панике — объяснение непростой ситуации или тотальное молчание властей — это еще вопрос.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:30, просмотров: 207, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 15:03
У страха глаза велики))) Всё в кучу собрали.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации
Бежим и паникуем: Сургут не отстаёт от российских тенденций
Олег Владимиров Сегодня в 16:30
84 0
Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...

Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...
Этот пьяный поп знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны
Александр Невзоров, публицист (из эфира на «Эхо Москвы») Сегодня в 15:27
250 5
Цифровые баталии

Цифровые баталии
Финал Кубка главы Сургутского района по киберспорту может стать для муниципалитета началом нового направления в молодёжной политике
Артем Мазнев при поддержке администрации Сургутского района Сегодня в 14:50
92 0
Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России

Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России
Финал всероссийского конкурса прошел в Тюменском индустриальном университете.
Никита Шаганенко Сегодня в 14:35
76 0
Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?

Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?
Вечером 17 октября, когда спокойные выходные уже подходили к концу, Сургут накрыл вал сообщений об эвакуациях из крупных магазинов и гостиниц
Артем Мазнев Сегодня в 14:30
206 1
Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул
Самой важной темой повестки дня ожидаемо стала готовность образовательных учреждений города к новому учебному году
Артем Мазнев Сегодня в 11:07
338 3
​Две «Югры» сыграют субботним вечером

​Две «Югры» сыграют субботним вечером
23 сентября состоится матч Газпром-Югра (Сургут) - Югра-Самотлор (Нижневартовск)
Олег Владимиров Сегодня в 10:12
159 0
Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание
Как в Советском Союзе, так и сейчас в России, это называется «патриотическое воспитание»: непомерное восхваление, гипертрофированное превознесение нашей силы и нашей роли в мировой истории
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 сентября в 15:16
429 6
​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»

​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»
Интервью с лидером одной из самых популярных российских рок-групп
Юрий Нуреев 21 сентября в 10:34
458 1
Глава в районе // ВИДЕО

Глава в районе // ВИДЕО
Глава сургутского района Андрей Трубецкой стал видеоблогером. Первое видео посвящено киберспорту
Константин Шперлинг 20 сентября в 17:44
858 14
Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 20 сентября в 12:12
371 0
​Привет от Pussy Riot

​Привет от Pussy Riot
Скандал с «Матильдой» вышел нешуточный. Забыли, какую истерику устроили наши пропагандисты по поводу панк-молебна девчонок из Pussy Riot?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 сентября в 11:46
686 25
​На собственном примере

​На собственном примере
Депутат Думы города Сургута Елена Яценко стала инициатором проведения экологической акции на территории прогимназии
Татьяна Калугина 20 сентября в 09:22
428 10
Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций // АУДИО, ТЕКСТ

Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций // АУДИО, ТЕКСТ
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 19 сентября в 15:31
375 0
Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА
Мнения читателей разделились почти поровну
Редакция СИА-ПРЕСС 19 сентября в 11:29
475 0
В Сургут приходит «Популярная наука»

В Сургут приходит «Популярная наука»
В городе стартует марафон научно-просветительских лекций
Редакция СИА-ПРЕСС 19 сентября в 10:33
1088 2
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика