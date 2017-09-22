Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

В сургутской думе закончились летние каникулы, и депутаты вновь заступили на политическую вахту. Времени на раскачку у народных избранников не было — первая встреча состоялась уже 12 сентября. Старт нового законодательного сезона был положен комитетом по социальной политике.

Самой важной темой повестки дня ожидаемо стала готовность образовательных учреждений города к новому учебному году. На то, что именно этот вопрос будет центральным, указывало и количество докладчиков — их было два, и оба возглавляли свои подразделения администрации. Директор департамента архитектуры и градостроительства Константин Карпеткин рассказал о темпах ремонта школ и детских садов города.

«На сегодняшний день все образовательные учреждения получили паспорта готовности к зиме, — отчитался Константин Карпеткин перед депутатами. — Подача тепла в школы и детские сады производится по заявкам с 1 сентября. Вообще, план по ремонту образовательных учреждений на 2017 год в денежном выражении составлял 209 миллионов рублей, реально было затрачено 194 миллиона. Удалось сделать ремонт кровли в трех учебных организациях, фасада в одной школе, прачечных в шести образовательных учреждениях, санитарных помещений в четырех, пищеблоков в пяти, систем тепловодоснабжения в трех и так далее».

Вторым, кто отчитался о состоянии школ города, стала директор департамента образования Сургута Анна Томазова. По ее словам, численность школьников в городе продолжает расти, и в этом году она превзошла все прогнозы.

«По предварительному прогнозу численность детей в школах была 46 273, но сейчас мы уже достигли цифры в 46 767. Касается это и первых классов — там мы ждали 5 500 новых учеников, а в результате их количество выросло до 5 700. На это большое влияние оказали, прежде всего, миграционные процессы. Общая сумма затрат на подготовку школ — ремонт, учебники, пожарная охрана — составила 345 миллионов рублей», — рассказала Анна Томазова.

Пристальное внимание депутатов было обращено к вопросу о безопасности детей в образовательных учреждениях города. Особенно это касалось проблемы технического оснащения школ средствами охраны и штата людей, за нее отвечающих.

«Я сама мама первоклассницы, и когда мы в этом году пришли 1 сентября, то в школе стояли рамки металлоискателя. Но уже на следующий день их сняли. Я часто наблюдаю за работой охранников в образовательных учреждениях города и не понимаю, как они справляются, — поделилась депутат Ольга Леснова. — Им ведь нужно каждое утро записать сотни детей, приходящих в школы. Помимо этого, им еще нужно смотреть на изображения с камер и следить за тем, кто приходит на территорию. Один человек с таким просто не способен управиться. Мое предложение — позволить школам за счет платных услуг нанимать в штат дополнительных охранников. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что сейчас охранников не хватает».

Вновь вернулись депутаты и к теме «Кванториума» — Дмитрий Пахотин выразил беспокойство темпами реализации проекта. Однако чиновники администрации поспешили сообщить, что уже закупается необходимое оборудование и все работы по проекту идут по графику.

Следующее заседание думы пройдет 21 сентября, на нем депутаты будут принимать окончательное решение по всем вопросам повестки дня первой осенней сессии думы.