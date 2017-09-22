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Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

Фото Ирина Швец
Фото Ирина Швец

В сургутской думе закончились летние каникулы, и депутаты вновь заступили на политическую вахту. Времени на раскачку у народных избранников не было — первая встреча состоялась уже 12 сентября. Старт нового законодательного сезона был положен комитетом по социальной политике.

Самой важной темой повестки дня ожидаемо стала готовность образовательных учреждений города к новому учебному году. На то, что именно этот вопрос будет центральным, указывало и количество докладчиков — их было два, и оба возглавляли свои подразделения администрации. Директор департамента архитектуры и градостроительства Константин Карпеткин рассказал о темпах ремонта школ и детских садов города.

«На сегодняшний день все образовательные учреждения получили паспорта готовности к зиме, — отчитался Константин Карпеткин перед депутатами. — Подача тепла в школы и детские сады производится по заявкам с 1 сентября. Вообще, план по ремонту образовательных учреждений на 2017 год в денежном выражении составлял 209 миллионов рублей, реально было затрачено 194 миллиона. Удалось сделать ремонт кровли в трех учебных организациях, фасада в одной школе, прачечных в шести образовательных учреждениях, санитарных помещений в четырех, пищеблоков в пяти, систем тепловодоснабжения в трех и так далее».

Вторым, кто отчитался о состоянии школ города, стала директор департамента образования Сургута Анна Томазова. По ее словам, численность школьников в городе продолжает расти, и в этом году она превзошла все прогнозы.

«По предварительному прогнозу численность детей в школах была 46 273, но сейчас мы уже достигли цифры в 46 767. Касается это и первых классов — там мы ждали 5 500 новых учеников, а в результате их количество выросло до 5 700. На это большое влияние оказали, прежде всего, миграционные процессы. Общая сумма затрат на подготовку школ — ремонт, учебники, пожарная охрана — составила 345 миллионов рублей», — рассказала Анна Томазова.

Пристальное внимание депутатов было обращено к вопросу о безопасности детей в образовательных учреждениях города. Особенно это касалось проблемы технического оснащения школ средствами охраны и штата людей, за нее отвечающих.

«Я сама мама первоклассницы, и когда мы в этом году пришли 1 сентября, то в школе стояли рамки металлоискателя. Но уже на следующий день их сняли. Я часто наблюдаю за работой охранников в образовательных учреждениях города и не понимаю, как они справляются, — поделилась депутат Ольга Леснова. — Им ведь нужно каждое утро записать сотни детей, приходящих в школы. Помимо этого, им еще нужно смотреть на изображения с камер и следить за тем, кто приходит на территорию. Один человек с таким просто не способен управиться. Мое предложение — позволить школам за счет платных услуг нанимать в штат дополнительных охранников. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что сейчас охранников не хватает».

Вновь вернулись депутаты и к теме «Кванториума» — Дмитрий Пахотин выразил беспокойство темпами реализации проекта. Однако чиновники администрации поспешили сообщить, что уже закупается необходимое оборудование и все работы по проекту идут по графику.

Следующее заседание думы пройдет 21 сентября, на нем депутаты будут принимать окончательное решение по всем вопросам повестки дня первой осенней сессии думы.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 240, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:20
Всегда умоляет:
закончились летние каникулы, и депутаты вновь заступили на политическую вахту....
Какая "политика" у депутатов местных?
С кем они политизируют?
С кем ведут жесткие политические дискуссии в думе города?
так понимаю что много всяких разнопартийцев сидит, и вот они садятся и начинают...
Про школы - это нечто! за "охрану" платить... может стоит маленько законы почитать, что бы понять кто отвечает за безопасность граждан, коим школьники тоже вроде как бы относятся?
Потом уже предложения вносить глупые....
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:33
Альберто, если бы у тебя был такой Николашка, как у этой Матильды нашей, тебе б тоже не возбранялось)))
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:48
красиво звучит: депутат-вахтовик....
современно, актуально и правдиво...

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Мнения

Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

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