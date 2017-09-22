​Две «Югры» сыграют субботним вечером

Если у вас пока что свободен субботний вечер, сходите в «Премьер-Арену» на волейбол – не пожалеете. Не так часто в Сургут приезжают наши соседи из нижневартовской «Югры-Самотлора», чтобы устроить с местным «Газпромом-Югрой» настоящее югорское дерби.

Если вы не ходили на первый матч сезона, который наша команда выиграла у красноярского «Енисея», то вам наверняка будет любопытно взглянуть на дебютантов сургутского клуба. Сербский связующий Михайло Митич сменил своего земляка Алексу Брджовича. Михайло – чемпион Европы, в прошлом сезоне играл за итальянскую «Перуджу» вместе с Лучано ди Чекко, Александром Атанасьевичем и Иваном Зайцевым.

В диагонали к привычной фигуре Александра Чефранова добавился серебряный призер Универсиады Богдан Гливенко, а в доигровке свежеиспеченным серебряным призерам чемпионата мира среди молодежи до 23 лет Кириллу Урсову и Антону Семышеву помогает Владимир Иванов.

В составе нашего соперника особое внимание обращает на себя диагональный Пабло Кукарцев. Он – аргентинский подданный и сын известного российского волейболиста Сергея Кукарцева, лучший бомбардир сразу двух молодежных чемпионатов мира и чемпион Аргентины.

Игры «Газпрома-Югры» и «Югры-Самотлора» всегда проходят в напряженной, бескомпромиссной борьбе, доставляющей огромное удовольствие болельщикам. И хотя перевес побед находится на стороне сургутян, нижневартовцы будут, как всегда, стараться исправить статистику в свою пользу.