Патриотическое воспитание

Несколько лет назад, когда я работал в издательстве Сургутского госуниверситета, мы с Аграфеной Сопочиной — старшим научным сотрудником Ханты-Мансийского института обско-угорских народов — на общественных началах создали рабочую группу по изучению аборигенов нашего края. Помню даже, что в первом научном сборнике, изданном университетом, была целая глава статей сотрудников этой рабочей группы. Мы поддерживали связь не только с Ханты-Мансийским, но и с зарубежными научными институтами, работающими над проблемами коренных народов российского Севера. К нам приезжали собирать материалы для своих работ аспиранты из Тартусского и Таллинского университетов (Эстония), университетов Будапешта (Венгрия), Турку и Хельсинки (Финляндия), Бонна и Берлина (Германия), был даже студент из Норвегии. В издательстве университета (тогда оно называлось Научно-исследовательский и издательский центр и находилось на улице Лермонтова, 5) мы оборудовали жилую комнату для гостей, имелась там и кухня.

Средства, заработанные у сторонних заказчиков, по договоренности с ректором Георгием Ивановичем Назиным, шли на финансирование группы. Дважды на такие средства мы отправляли Аграфену Семеновну в Венгрию и Финляндию, где она читала курс лекций.

Однажды к нам приехали гости из Финляндии: журналист, оператор и популярная на своей родине артистка, которые снимали фильм о жизни аборигенов. Любовь Николаевна Кошелева, тогда заместитель главы города (не помню, как тогда официально называлась эта должность, ведь в разные годы он назывался по-разному: и председатель горисполкома, и мэр, и глава), по поручению Александра Сидорова решила помочь нам и подготовить для иностранных гостей культурную программу для ознакомления с жизнью города.

Дала микроавтобус, сотрудницу своего департамента, и поехали мы в район Солнечного, в лагерь Сибирского легиона. Там нам показали спальные и спортивные помещения, дали попробовать еду воспитанников (очень вкусную — финнам понравилась). Потом было «сражение» двух отрядов по пейнтболу. Затем представители отрядов соревновались в скоростной разборке и сборке автомата Калашникова. Дети передвигались маршируя, строем. Финны ожидали увидеть песни, танцы, футбол, волейбол, но никак не военные игры. Они были просто шокированы увиденным: «К чему вы готовите своих детей?!» Мне самому это не понравилось. Я бы своего сына — он тогда был 12-летним подростком — ни за что в такой лагерь не отправил. Военная муштра, фельдфебельщина — не по мне.

Подобных мероприятий с тех пор избегаю. Но это направление в воспитании детей продолжается и по сей день. Помню историю со школой выживания «Беркут», от которой школа № 7 несколько лет не могла освободиться. Прогремел наш город на всю Россию, когда «беркутовцы» начали наводить свои порядки в белорусской деревне, потом не подчинились военным, и тем пришлось применить против них силу.

Оружие в детском саду в Питере

Как в Советском Союзе, так и сейчас в России, это называется «патриотическое воспитание»: непомерное восхваление, гипертрофированное превознесение нашей силы и нашей роли в мировой истории. И если кто-то попытается донести до людей реальную картину того или иного исторического факта, в котором мы принимали участие, его обвиняют в лучшем случае в непатриотизме. Неудивительно, что нас до такой степени легко настроили против наших соседей грузин и, особенно в последние два-три года, против украинцев. В этом направлении сильно отличились центральные телеканалы, а пальму первенства держат тележурналисты типа Соловьева, Мамонтова, Киселева, которые в своей работе давно переплюнули даже Геббельса. И люди, поставленные под пресс информационного оболванивания, верят, что если бы наши не взяли Крым, то за год там бендеровцы уничтожили бы всех русских.

К чему нас готовят?

В Османской империи все христиане европейской ее части назывались «рум-миллиет», т. е. «ромейский народ». Дело в том, что в Римской империи все ее поданные назывались ромеями, т. е. римлянами.

После завоевания Византии все христиане европейской части представлялись перед властями Турции греками (ромеями), а азиатской части — армянами.

Имея доминирующее положение, греки уничтожали все артефакты болгарской истории, церковную службу допускали проводить только по-гречески, открывались школы только на греческом языке.

В начале XIX века болгарское население в Османской империи начало вести борьбу за возрождение болгарской культуры, языка, за восстановление самостоятельной болгарской церкви. И не столько против иноверцев-турок, сколько против братьев-православных — сербов и особенно греков. Это движение получило название Болгарское Возрождение. Вслед за церковной, болгары получили и политическую самостоятельность. 19 февраля (3 марта по новому летосчислению) 1878 года, по результатам Русско-турецкой войны, после почти пяти веков турецкого ига Болгария снова стала самостоятельным государством. Началась история Третьего Болгарского царства.

Изготовление шерстяной пряжи

После разрушения социалистического лагеря в 1989-1991 гг., с его промышленной кооперацией и рынком, болгарская экономика попала в коллапс. Болгария, которая занимала 26-е место в мире, имела современные предприятия в электронной, электротехнической и машиностроительной отраслях, была отброшена назад. Западным странам не нужны были конкуренты. Крупные современные промышленные предприятия были приватизированы за бесценок, а потом просто нарезаны на металлолом и вывезены за границу. Остались без работы почти два миллиона из восьмимиллионного населения Болгарии, причем самого работоспособного возраста, имеющие хорошее образование и профессиональную подготовку. Молодежь, только вышедшая из средних школ, техникумов и институтов, вынуждена была отправиться искать лучшую долю за границей. Остались только те, кому здоровье и возраст или отсутствие образования и профессиональной подготовки не давали возможность в чужих странах попытаться обеспечить свои семьи, дать образование своим детям. Многие молодые люди не решались обзавестись семьями или родить более одного ребенка. Начались катастрофическое старение нации и демографическая яма. Некоторые пессимистически настроенные социологи подсчитывали, когда исчезнет последний болгарин…

На 10-м фестивале национального костюма в Жеравна, 18-20 августа 2017 г.

Рано начали хоронить Болгарию. Постепенно страна начала подниматься с колен. Положительно сказывается членство в Европейском Союзе. Выделяемые Союзом средства — а по болгарским масштабам они огромны — идут на создание современной инфраструктуры: строятся современные скоростные автомагистрали, которые не проходят через населенные пункты, модернизируется железнодорожная сеть, повсеместно строятся очистные сооружения, современные водосборы питьевой воды. Ускоренными темпами расширяется софийское метро, со следующего года оно свяжет столицу с ближайшим областным центром Перником.

Калоферское мужское хоро, Богоявление, 6.01.2017 г.

Европейские финансовая и судебная системы, уверенность в отсутствии рисков, современная инфраструктура, наличие резерва образованной и профессионально подготовленной рабочей силы, имеющей опыт работы на современных предприятиях Западной Европы, — все это стало причиной того, что многие иностранные компании инвестируют в Болгарию свои деньги.

Уже два года в стране нулевая инфляция, уровень безработицы ниже среднеевропейского. Для открытия новых предприятий приходится привлекать работающих в Западной Европе, а это значит, что на новых предприятиях квалифицированным рабочим и специалистам предлагается оплата труда, сравнимая с западноевропейской. Вернувшиеся на родину покупают новые квартиры или ремонтируют свои старые, восстанавливают родительские дома в деревнях или строят новые в качестве загородных вилл. Страна постепенно начинает возрождаться. Возвращаются уехавшие на заработки, особенно молодежь. Статистика показывает, что увеличивается рождаемость. Особенно радует то, что в последние два-три года во многих семьях рождаются вторые детки.

В последние 10-15 лет европейские ученые и социологи изучают один уникальный для Европы феномен, который уже называют Второе Болгарское Возрождение. Возрождаются старые, почти уже забытые обычаи, обряды, песни, танцы. Летом практически в каждые субботу и воскресенье проходят фестивали национальной культуры, куда люди все чаще приходят в национальной одежде, в том числе дети, даже грудные. На фестивале национальной одежды в городке Жеравна, который в этом году проходил уже в десятый раз, присутствовали 23 тысячи человек. На территорию, где проводился фестиваль, длившийся три дня, допускались люди, в том числе дети, только в национальной одежде, не допускались ни мобильные телефоны, ни фотоаппараты. Никаких пластиковых бутылок, чашек, ложек, вилок, даже наручных часов.

Последние годы нередко на выпускные балы студенты приходят также в национальных костюмах. То здесь то там проходят свадьбы в том виде, в той одежде, в какой они проходили 150 лет назад. На такой свадьбе в село Арбанасы, недалеко от старой болгарской столицы Велико Тырново, в этом году 4 500 гостей были в национальных костюмах. На фестивале в Жеравна организаторы сообщили, что в радиусе 70 километров вокруг все частные дома заняты под ночлег гостей, что за год в стране изготавливается до 100 тысяч костюмов в национальном стиле, в основном ручной работы. Это значит, что в маленьких городках и селах люди круглогодично заняты изготовлением изделий в национальном стиле: одежды, шапок, обуви, деревянных ложек и вилок, глиняной посуды, украшенной национальным орнаментом.

Только в столице Софии, где проживает 1 миллион 200 тысяч жителей, каждый вечер в 140 клубах и дискотеках болгарская молодежь отдыхает, слушая народную музыку и танцуя народные танцы.

Феноменально то, что национальные костюмы они шьют себе на свои деньги. В селах и на виллах (дачах), как правило, одну комнату, чаще гостиную, обставляют в национальном стиле.

Это не инсценировка. Это настоящие жених и невеста, с. Арбанаси, 2017 г.

Вот так в Болгарии понимают «патриотическое воспитание».

Поскольку многие сургутяне летом ездят отдыхать в Болгарию, я бы им порекомендовал узнать у своего гида: где в это время проводится национальный праздник, съездить, посмотреть и, может быть, что-то купить на память в качестве сувенира.

Такие соборы или фестивали проводятся каждую субботу и воскресенья где-то по стране: национальные соборы болгарского народного творчества: «Копривщица», «Рожен», «Пирин поёт», «Петрова нива», «Золотая гадулка» — Русе; фольклорные фестивали: маскарадных игр «Сурва» — Перник, волынщиков — с. Гела, Бургас, национальной одежды — Жеравна, инструментальных и танцевальных групп — Раднево, и многие другие.

Никто не будет сожалеть о том, что съездил на такой праздник, тем более что не на всех праздниках имеется такой строгий дресс-код, как на фестивале в Жеравна. Уверен, что они получат огромный заряд бодрости и хорошего настроения.