​Снова молчание

В прошлую субботу, 16 сентября, в городе были эвакуированы посетители нескольких крупных торговых центров («Сити-Центр», «Сургут Сити Молл», «Агора» и «Союз») и оцеплены гостиницы «Polaris», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь».

Прохожие и посетители магазинов сообщали в СМИ, что полиция оттесняла их от зданий, не позволяя забрать автомобили, припаркованные во внутренних паркнигах.

Пресс-служба сургутского отделения УМВД не дала нашей газете комментариии по ситуации, ссылаясь на то, что происходящее находится в компетенции других силовых структур. Следственный комитет на момент публикации материала никаких официальных заявлений также не сделал.

Позднее директор ТРЦ «Сургут Сити Молл» Елена Волосникова прокомментировала эвакуацию центра, назвав ее учебной, но «организованной не нами». А во вторник, 19 сентября, появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин прихал в Сургут для участия в расширенном заседании следственных управлений по УрФО и проверки хода расследования сургутской резни.

И опять в интернет-сообществах и мессенджерах началась паника. Сюда же приплели произошедшие в городе в те же выходные убийства, вспомнили об угрозах терактов, озвученных после событий 19 августа.

Многие мои друзья и знакомые, как и после преступления, совершенного Артуром Гаджиевым, стали спрашивать у меня, как у представителя прессы, известно ли мне что-то такое, чего не пускают в массы? Получая ответ, что и наше СМИ тоже до сих пор не обладает полной информацией от официальных источников, люди удивляются — к чему вся эта скрытность?

Считаю, что молчание об эвакуации людей из торговых центров на прошедших выходных — еще один промах нашей власти, которой, по неведомым причинам, видимо, удобно утаивать от горожан правду. Иначе как объяснить, почему на странице Вадима Шувалова в соцсетях в этот день было опубликовано два поста (один — об опросе по парку «За Саймой» и второй — поздравления спортсменов, выигравших чемпионат России по купольной парашютной акробатике), и ни слова о произошедшем? Почему 12 сентября глава города опубликовал предупреждение об учениях, а 16-го — нет?

Если это действительно запланированные действия силовых структур, то зачем скрывать их статус? В принципе, даже если в ограны поступили ложные звонки о заминировании, то что в этом уникального? Это что, первые такие звонки за всю их деятельность? В понедельник в Москве тоже эвакуировали кучу торговых центров и ресторанов, но полицейские сразу сообщили о том, что информация оказалась ложной, успокоив тем самым население.

Все это молчание работает не на погашение паники, а ровно наоборот — среди людей все больше и больше крепнет убеждение, что в Сургуте реально может произойти настоящий теракт, и непонятно, насколько город к этому готов и что нам всем с этим делать.