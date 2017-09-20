​На собственном примере

«Лучшая наука – собственный пример. Можно сколько угодно говорить про бережное отношение к природе, но эффективней будет, если начать эту природу создавать вокруг себя. Детям и взрослым. Вместе!» Так считает депутат Думы города Сургута, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Яценко, которая стала инициатором проведения экологической акции на территории прогимназии.

Это уж вторая Аллея первоклассников, которая появилась на территории этого учебного заведения. Традиция зародилась в прошлом году, когда Елена Викторовна вместе с учениками, их родителями и руководством образовательного учреждения посадили 10 деревьев – по количеству первых классов. Насаждения прижились.

«Наша акция очень символична. Дерево спустя время укрепляется корнями, даёт свои плоды, как и знания, которые закладываются в школе и приносят результаты в будущем. И потом школьник, сегодня сажая дерево, завтра вряд ли будет причинять вред природе. Хочется на это надеяться», – сказала Яценко.

Не обделяет своим вниманием Елена Викторовна и дошколят – материальную помощь от нее получил детский сад «Крепыш». Это дошкольное учреждение было открыто почти 30 лет назад. Благодаря достойному содержанию, внешний вид прогулочных веранд до сих пор сохранился практически в неизменном виде. Но спустя десятки лет полы пришли в негодность, и прогулки стали небезопасны для малышей.

«Приобретение пиломатериалов для ремонта одной веранды - это не решение проблемы, а лишь экстренная мера. Знаю, что внимание властей и финансовая поддержка требуется и другим детским садам, которые были построены еще в прошлом веке. Реконструкция инженерных сетей, ремонт лестничных пролетов, замена асфальтового покрытия – перечень большой. Руководству таких дошкольных учреждений необходимо заявлять об имеющейся потребности в ремонте для внесения актуальной информации в соответствующую программу. Это позволит ускорить выделение финансирования на указанные цели и действовать адресно», – уверена депутат сургутской Думы.