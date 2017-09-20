Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА

Совсем недавно Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» не допускать к работе стюардессами женщин, размер одежды которых превышает 48-й. «Суд признал неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований «Аэрофлота» в части предъявления требований к размеру одежды», — сообщила РБК адвокат Ксения Михайличенко, представляющая интересы подавших в суд на «Аэрофлот» бортпроводниц..

В связи с этим портал sipress.ru выяснил, какие стюардессы больше нравятся нашим читателям. Так по данным опроса, большинство респондентов (52 процента) заняли нейтральную позицию и выбрали вариант «Нормальные». 27,7 процента опрощенных ответили, что им «все равно». Худых стюардесс предпочли 17,9 процента посетителей сайта.

Вариант с полными авиационными работницами выбрали всего 2,4 процента опрощенных.