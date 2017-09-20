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​Святая зеленка

В России явно что-то происходит. Бородатые мужики гоняются за «Матильдой» с портретами Николая II наперевес. Угрожают жечь, и не только глаголом. И уже, кстати, жгут – вспомните пострадавшего адвоката режиссера Учителя. На этом фоне массово эвакуируют торговые центры, кинотеатры и отели. Что еще надо, чтобы фантасмагоричность происходящего напугала по-настоящему?

А надо, чтобы власти никак не реагировали. Ну так они и не реагируют.

Есть версия, что все это – в рамках подготовки к выборам. Дескать, традиционная предвыборная страшилка. Сначала пугаешь – неважно чем или кем, а потом появляется кандидат весь в белом и наводит порядок. Плавали, знаем.

Но на этот раз, мне кажется, все немного вышло из-под контроля. Загнать джина обратно в бутылку может быть не так просто.

И «Матильда», в общем-то, тут совершенно ни при чем, тем более, что фильм никто толком еще не видел. Просто повод под руку подвернулся, удобный для попытки идеализировать последнего монарха до иконообразного состояния. Николай II, впрочем, тоже не основной персонаж комбинации. Задача шире – посмотреть, насколько работает мифологизация массового сознания.

Попытка возродить величие Сталина опасна тем, что еще живы дети и внуки жертв. Ленин – затертый персонаж, чересчур «красный» для страны, в которой коммунисты до сих пор участвуют в выборах. Петр I историчен, оторван от реальности. В общем, как ни крути, Николай II, принявший мученическую смерть, подходит чуть больше прочих, обожествлять его как минимум безопасно. А боги, как известно, с балеринами не спят.

Это понятно, технологии работают. Режиссера Учителя, попавшего под раздачу, жаль, но искусство, по всей видимости, снова в большом долгу.

Вопрос в другом: откуда, черт возьми, все эти господа с хоругвями и пеной у рта? Откуда сто тысяч на молебне в Санкт-Петербурге?

Небезызвестный Александр Цeкало сейчас снимает в Минске очередной сериал. В «Прожекторперисхилтон» он соблюдает образ простоватого тугодума, над которым все подшучивают, но на самом деле – человек довольно глубокий.

Вот что он сказал тут, в Минске, журналисту onliner.by: «А русские народные сказки про трех братьев: один работящий, другой умный, а третий Иван-дурак. Получалось, что работящий и умный как бы в ж…, а Иван-дурак ничего не делает, но находит щуку, скатерть-самобранку, сапоги-скороходы – и незаслуженно получает все, в том числе царевну. Народ, воспитанный на сказках о халяве, будет уверен, что все произойдет само собой. А когда само собой не происходит, человек начинает искать виноватых. В состоянии дикой невостребованности и потери себя в обществе с этими людьми можно делать все что угодно: к чему угодно привлечь, растолковать и надиктовать какую-то идеологию».

Речь шла совсем не о «Матильде», просто – рассуждения. Но попало в точку! Надиктовать какую-то идеологию человеку в состоянии дикой невостребованности.

Мы все прекрасно помним негласный договор власти и общества: рост благосостояния в обмен на гражданские свободы. У вас будет меньше свобод, зато больше денег. Это была сказка про Ивана-дурака в чистом виде: углеводородная рента сама прыгала в рот, предварительно обвалявшись в сметане, брызги достигали населения. Квартира в ипотеку, иномарка в кредит, ежегодный выезд в Турцию – что еще надо, чтобы голосовать «за»?

А потом случилось то, что «само собой не происходит», нефть скоропостижно подешевела. Пошли отвлекающие духоподъемные маневры, прилетели санкции, благосостояние упало в разы, а патриотизм на хлеб намазываться не желает.

Работяги остались без производства, офисный планктон – без офисов, бюджетники – без роста зарплат. Кто-то даже воевать отправился – и уже вернулся, если повезло, без средств и по макушку налитый разочарованием.

В стране толпы людей в состоянии той самой дикой невостребованности.

И что дальше?

Бывший КВНщик Колчин говорит, что номера с эфира в КВН снимают, если, например, там звучит песня Цоя «Перемен».А тот же Цекало в том же интервью поведал, что программу "Большая разница" на Первом канале закрыли из-за желания авторов делать пародии на политиков". Да, он Цекало! Прошу пардону.

И это даже не из Кремля указания, это такая форма самоцензуры, самоотстрел по принципу «как бы чего не вышло». А когда из-под крышки долго ничего не выходит, кастрюлю может и разорвать.

Точка невозврата пройдена? Или наоборот – точка возврата?

В общем, все одно к одному.

Если во властных и их обслуживающих кругах спустились на уровень разбрызгивания вокруг себя святой охранительной зеленки, то и неприкаянным массам одна дорога – в охранители, желательно патриотического толка, желательно – на зарплате, но можно и сдельно. Веймарская республика в свое время не сумела пройти эту развилку. Сможет ли современная Россия?


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Сегодня в 12:41, просмотров: 311, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:00
Так вон всех отловили христьян террористов.
444
не нравится
Сегодня в 13:08
Точно, не из Кремля указания? Точно, не там отчитываются федеральные каналы государственные, полугосударственные и принадлежащие личным друзьям Владимира Путина? Точно, это они каждый по отдельности придумывают свою лживую пропаганду, которая совпадает слово в слово, сами распространяют одинаковые стоп-листы, дружно замалчивают происходящее в стране и снимают по очереди однотипные вонючие фальшивки? Точно, гаечки на крышке кипящей кастрюли российского общества затягивают не в Кремле?
Механизм "самоцензуры" этой прекрасно известен. Про госканалы, которых у нас больше половины, даже говорить нечего, они из Кремля просто управляются, там все по стойке смирно. Владельцу частного канала на встрече очень серьезные людяи в погонах под пиджаками обрисовали ситуацию с будущим его бизнеса, он руководству разок по шапке дал, оно вниз раздало тумаков, и все. Тут неожиданно включилась "самоцензура, к которой Кремль никакого отношения не имеет".
Олег, вы же умный же человек. Хоть бы чуточку постеснялись такое писать.

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