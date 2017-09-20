​Привет от Pussy Riot

Скандал с «Матильдой» вышел нешуточный. По сведениям сайта «стопматильда» главы Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тверской, Кемеровской областей «и некоторых других регионов» запретили показ фильма на своей территории. ТАСС уполномоченно заявил, что целый Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству наиверноподданнейший Андрей Клишас направил обращения министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, которая складывается вокруг демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда".

Получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда". "Наезд в ночь на 4 сентября 2017 года автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий его поджог; поджог автомобиля, принадлежащего адвокату режиссера Учителя. Все эти преступления особо приближенный и доверенный сенатор напрямую связывает с кампанией против «Матильды» и считает, что они обладают повышенной общественной опасностью «не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих».

У меня только один вопрос. А чего Министр культуры Мединский, г-н Клишас, телевизионщики, коммунисты и все-все-все из нынешнего парткома и бомонда ожидали от выпущенного ими же в 2012-м году джина воинствующего мракобесия? Или забыли, какую истерику устроили наши пропагандисты по поводу панк-молебна девчонок из Pussy Riot? Как обескураженные народными выступлениями осени-зимы 2011-12 гг. за честные выборы федеральные телеканалы вытащили на свет, ткнули всем и каждому 40-секундный фрагмент никем не замеченного ролика на YouTube? Как нагнетали страсти, буквально визжали ведущие и гости пропагандистских шоу, разжигая ненависть не столько к членам панк-группы, сколько ко всему протестному движению. Как не жалели бранных слов и нелицеприятных эпитетов, заходились в священном гневе. Как бесновались, почувствовавшие государственную поддержку черносотенцы и откровенные маргиналы-мракобесы, как требовали «распять богохульниц». Как суд по какой-то несусветной статье отмерил им, как сказал президент, «двушечку». Как, в конце концов, появился закон об «Оскорблении религиозных чувств верующих», то есть о том самом средневековом богохульстве.

Запамятовали. А я вот прекрасно помню, какую муть вынесла на поверхность эта кампания под лозунгом «Ребята! Не Москва ль за нами?!» На сайте СИА-ПРЕСС в обсуждении кроме ольгинских троллей выплеснулась такая зловонная масса комментаторов-мракобесов и откровенных фашисты всех мастей, от ярко красных сталинистов до темно коричневых патологических антисемитов, с криком: «Распни!!!!!». Все себя числили христианами, все называли защитниками Православия. Все как один отрицали Нагорную Проповедь Христа. И все изрыгали такой откровенный экстремизм, что волосы дыбом.

Особенно запомнился один оригинальный экземпляр, поклонник атеистического советского строя, который, бия себя в грудь, назывался защитником Православного Христианства, что не мешало ему последними словами поливать Pussy Riot за богохульство и «очень логично» одновременно отрицать Священное Писание по совершенно антисемитским соображениям.

Все это поднятое со дна, выуженное из самых мрачных закоулков общественного сознания мракобесие и ненависть не остались лежать мертвым грузом. Все пошло в дело. Все потом пригодилось. В кампании Крым наш, например. Да и в войне с Украиной эта патологическая ненависть, эта готовность резать, бить, убивать «за веру, царя и Отечество» сыграли немалую роль. Не было бы без них ни Стрелкова, ни Моторолы, ни тысяч и тысяч российских «добровольцев». Ни Захара Прилепина, объявляющего под камеры, что он с оружием в руках во главе своего батальона отправился захватывать Киев и всю Украину.

Так что, господа-товарищи, пожинайте плоды своей бурной деятельности, кушайте, не обляпайтесь. А лучше будьте последовательны, присоединяйтесь к почувствовавшим собственную силу и безнаказанность боевикам из кальки запрещенного в России «Исламского государства» – «Государства христианского» и СС «Сорока сороков», к их заклинаниям, угрозам, молебнам и стояниям. Запрещайте «Матильду» и все, что от вас потребуют блюстители Истинной Веры, защитники Отчизны от вековечного всемирного антироссийского заговора.

Только не стоит вопрошать, заламывая руки: «Где они, поборники морали?» Особенно сталинистам, отрицающим сталинский террор. Поборников морали пруд пруди. Депутаты от партии власти Поклонская и Милонов, убежденные, что «Матильда» это проект мировой закулисы. Министр Мединский, на котором клейма ставить негде. Тот самый Захар Прилепин — завоеватель Украины, неожиданно выступивший в поддержку Алексея Учителя и «Матильды». В том числе и потому, что режиссер нашумевшего фильма вполне себе лояльный и вписанный в патриотическую тусовку российского телевидения, ни в чем предосудительном-неблагонадежном замечен не был. Поддерживал Путина и все авантюры власти последних времен, от аннексии Крыма до войны на Донбассе. Ну, по словам Захара Прилепина, просто настоящий питерский интеллигент «с косточкой».

Кстати, писатель-замполит не ограничился словесной поддержкой, а даже решил продемонстрировать честной публике «настоящий ад», на фоне которого «Учитель – это просто, не поверите, оплот нравственности». Видео группы ЛСП «Монетка». Уж не знаю, что там сверхъестественно «ацкого» углядел неистовый Захар, если вспомнить, что сам он сыграл предводителя бритоголовых, гоняющегося за каким-то субтильным пареньком, в клипе, открыто призывающем к убийству несогласных. Не только в тексте и картинке с мишенью, а прямо в названии говорящем всем и каждому на вполне понятном уголовном жаргоне «Пора валить тех, кто говорит пора валить». Разве моралисту с автоматом на перевес убийство людей покажется адом? Вот клип «Монетка» - это да...

А Pussy Riot давно уже прекратили свое существование. Надежда Толоконникова и Мария Алехина отсидели пресловутую «двушечку» и вышли на свободу. После тех событий в Храме Христа Спасителя как-то незаметно прошло пять лет. Близится к концу семнадцатый год стремительного XXI-го века. В России ревнители чистоты Истинной Веры жгут кинотеатры и запрещают прокат художественного фильма.

Черная ряса, золотые погоны

Все прихожане ползут на поклоны

Призрак свободы на небесах...