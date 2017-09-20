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​Привет от Pussy Riot

Скандал с «Матильдой» вышел нешуточный. По сведениям сайта «стопматильда» главы Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тверской, Кемеровской областей «и некоторых других регионов» запретили показ фильма на своей территории. ТАСС уполномоченно заявил, что целый Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству наиверноподданнейший Андрей Клишас направил обращения министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, которая складывается вокруг демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда".

Получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда". "Наезд в ночь на 4 сентября 2017 года автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий его поджог; поджог автомобиля, принадлежащего адвокату режиссера Учителя. Все эти преступления особо приближенный и доверенный сенатор напрямую связывает с кампанией против «Матильды» и считает, что они обладают повышенной общественной опасностью «не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих».

У меня только один вопрос. А чего Министр культуры Мединский, г-н Клишас, телевизионщики, коммунисты и все-все-все из нынешнего парткома и бомонда ожидали от выпущенного ими же в 2012-м году джина воинствующего мракобесия? Или забыли, какую истерику устроили наши пропагандисты по поводу панк-молебна девчонок из Pussy Riot? Как обескураженные народными выступлениями осени-зимы 2011-12 гг. за честные выборы федеральные телеканалы вытащили на свет, ткнули всем и каждому 40-секундный фрагмент никем не замеченного ролика на YouTube? Как нагнетали страсти, буквально визжали ведущие и гости пропагандистских шоу, разжигая ненависть не столько к членам панк-группы, сколько ко всему протестному движению. Как не жалели бранных слов и нелицеприятных эпитетов, заходились в священном гневе. Как бесновались, почувствовавшие государственную поддержку черносотенцы и откровенные маргиналы-мракобесы, как требовали «распять богохульниц». Как суд по какой-то несусветной статье отмерил им, как сказал президент, «двушечку». Как, в конце концов, появился закон об «Оскорблении религиозных чувств верующих», то есть о том самом средневековом богохульстве.

Запамятовали. А я вот прекрасно помню, какую муть вынесла на поверхность эта кампания под лозунгом «Ребята! Не Москва ль за нами?!» На сайте СИА-ПРЕСС в обсуждении кроме ольгинских троллей выплеснулась такая зловонная масса комментаторов-мракобесов и откровенных фашисты всех мастей, от ярко красных сталинистов до темно коричневых патологических антисемитов, с криком: «Распни!!!!!». Все себя числили христианами, все называли защитниками Православия. Все как один отрицали Нагорную Проповедь Христа. И все изрыгали такой откровенный экстремизм, что волосы дыбом.

Особенно запомнился один оригинальный экземпляр, поклонник атеистического советского строя, который, бия себя в грудь, назывался защитником Православного Христианства, что не мешало ему последними словами поливать Pussy Riot за богохульство и «очень логично» одновременно отрицать Священное Писание по совершенно антисемитским соображениям.

Все это поднятое со дна, выуженное из самых мрачных закоулков общественного сознания мракобесие и ненависть не остались лежать мертвым грузом. Все пошло в дело. Все потом пригодилось. В кампании Крым наш, например. Да и в войне с Украиной эта патологическая ненависть, эта готовность резать, бить, убивать «за веру, царя и Отечество» сыграли немалую роль. Не было бы без них ни Стрелкова, ни Моторолы, ни тысяч и тысяч российских «добровольцев». Ни Захара Прилепина, объявляющего под камеры, что он с оружием в руках во главе своего батальона отправился захватывать Киев и всю Украину.

Так что, господа-товарищи, пожинайте плоды своей бурной деятельности, кушайте, не обляпайтесь. А лучше будьте последовательны, присоединяйтесь к почувствовавшим собственную силу и безнаказанность боевикам из кальки запрещенного в России «Исламского государства» – «Государства христианского» и СС «Сорока сороков», к их заклинаниям, угрозам, молебнам и стояниям. Запрещайте «Матильду» и все, что от вас потребуют блюстители Истинной Веры, защитники Отчизны от вековечного всемирного антироссийского заговора.

Только не стоит вопрошать, заламывая руки: «Где они, поборники морали?» Особенно сталинистам, отрицающим сталинский террор. Поборников морали пруд пруди. Депутаты от партии власти Поклонская и Милонов, убежденные, что «Матильда» это проект мировой закулисы. Министр Мединский, на котором клейма ставить негде. Тот самый Захар Прилепин — завоеватель Украины, неожиданно выступивший в поддержку Алексея Учителя и «Матильды». В том числе и потому, что режиссер нашумевшего фильма вполне себе лояльный и вписанный в патриотическую тусовку российского телевидения, ни в чем предосудительном-неблагонадежном замечен не был. Поддерживал Путина и все авантюры власти последних времен, от аннексии Крыма до войны на Донбассе. Ну, по словам Захара Прилепина, просто настоящий питерский интеллигент «с косточкой».

Кстати, писатель-замполит не ограничился словесной поддержкой, а даже решил продемонстрировать честной публике «настоящий ад», на фоне которого «Учитель – это просто, не поверите, оплот нравственности». Видео группы ЛСП «Монетка». Уж не знаю, что там сверхъестественно «ацкого» углядел неистовый Захар, если вспомнить, что сам он сыграл предводителя бритоголовых, гоняющегося за каким-то субтильным пареньком, в клипе, открыто призывающем к убийству несогласных. Не только в тексте и картинке с мишенью, а прямо в названии говорящем всем и каждому на вполне понятном уголовном жаргоне «Пора валить тех, кто говорит пора валить». Разве моралисту с автоматом на перевес убийство людей покажется адом? Вот клип «Монетка» - это да...

А Pussy Riot давно уже прекратили свое существование. Надежда Толоконникова и Мария Алехина отсидели пресловутую «двушечку» и вышли на свободу. После тех событий в Храме Христа Спасителя как-то незаметно прошло пять лет. Близится к концу семнадцатый год стремительного XXI-го века. В России ревнители чистоты Истинной Веры жгут кинотеатры и запрещают прокат художественного фильма.

Черная ряса, золотые погоны

Все прихожане ползут на поклоны

Призрак свободы на небесах...


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Сегодня в 11:46, просмотров: 342, комментариев: 20


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:17
И Мазурин вдогонку… хватай мешки вокзал поехал.
А с Pussy Riot вы снова загибаете. Нет, если бы девчонки у меня на кухне на столе голяком попрыгали, я бы не возмущался. Но, Церковь, это как вы понимаете другое заведение. Разницу надо понимать.
Roks Сергей Б
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Сегодня в 12:26
недавно видел пьяного попа? вот это и есть церковь...
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:39
Мне тоже странно слушать "о марале" того, кто сам ведет себя не подобающим образом. Нарушая светский и церковные каноны. И эти люди смеют говорить о нравственности? Почему "не оскорблены" чувства верующих прихожан асоциальным поведение служителя ?
Где возмущения и информация об этом? Все тихо-мирно, по любовно...
Сергей Б Roks
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Сегодня в 12:40
Еще я часто видел в жопу пьяных россиян.
По-вашему это и есть Россия?
Тогда что вы от попов хотите?
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 12:45
А что, скандал с "Матильдой" утих? Православный ИГИЛ отказался от угроз? Прокат картины пройдет по всей России в обычном режиме? Путинский сенатор от ГБ Клишас, известный своими репрессивными законами, ограничивающими всё и вся, от иностранных агентов до уголовной ответственности за искажение гимна(!!!), в понедельник обратился в органы правопорядка, в которых он является полномочным представителем Совета Федерации. Я об этом написал. Редакция взяла день на размышление и опубликовала только сегодня.

По-вашему, мракобесная истерика с Pussy Riot и их посадка "за разжигание религиозной ненависти" это нормальная реакция на 40-секундный клип панк-молебна "Богородица! Путина прогони!", название которого всуе запрещено упоминать, потому что тогда становится понятно, из-за чего на самом деле был весь этот федеральный сыр-бор? И введение уголовного наказания за богохульство тоже норма? Тогда что ж вы пригорюнились-то? Возрадуйтесь горящим кинотеатрам, где даже не показывают, а лишь собираются показывать "Матильду", поджогам автомобилей, нападениям на людей, как-то к картине или критике мракобесия причастных. Ликуйте, что полоумные мракобесы, выдумавшие себе историю и религию, под прикрытием священной борьбы с богохульством-святотатством открытыми угрозами террора навязывают свою волю не только федеральным киносетям, а всему российскому обществу. Что-то неохота? На вас не угодишь...
Александр Мазурин
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Сегодня в 12:50
Да! Уточнение. Панк-молебен Pussy Riot назывался "Богородица, Путина прогони!" За что и посадили девчонок перед выборами Его Величества. И скрепность сакрального мракобесия в крымнашистской кампании сам Владимир Владимирович в дело пустил, не побрезговал, своей "Сакральной Корсунью": "Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы будем к этому относиться отныне и навсегда."
Сергей Б Александр Мазурин
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Сегодня в 12:56
Вот, Мазурин, вы против Церкви выступаете, по-вашему Церковь нужно запретить?
И как бы вы отреагировали, если бы на могиле вашего деда, которая не сомневаюсь, для вас является святым местом, Pussy Riot попрыгали бы? Как я, еслиб они на кухне, или все-таки есть разница?
Dochimacho
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Сегодня в 13:04
А пьяного попа надо наказать Жестоко наказать. Показать ему несколько раз Матильду. ПОКАЖИПОПУМАТИЛЬДУ. Как то так.
Сергей Б
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Сегодня в 13:07
Ой, Dochimachа, фаменистка, выпендрилась.
Roks Сергей Б
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Сегодня в 13:11
все русские родившиеся в РСФСР, все-все грешники
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 13:16
Зачем же лгать, дорогой тролль? Где я "выступаю против церкви"? Откуда вы взяли, что ее нужно запретить? Против православного ИГИЛа да. Только православные экстремисты имеют такое же отношение к Христианству, как террористы ИГИЛ к Исламу. Помнится, вам в обсуждении другого материала эти прикрывающиеся Православием молодчики тоже не по нраву были. С вами что-то случилось? Вы изменили свое мнение или просто развлекаетесь, троллите всех и каждого от живота?
Сергей Б Александр Мазурин
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Сегодня в 13:27
Я вообще то просто спросил вас про ваше отношение к Церкви и про Pussек, что бы вы сказали если бы они на могиле вашего дедушки попрыгали.
Вы как обычно дурачком прикинулись – твоя моя не понимает.
Сергей Б
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Сегодня в 13:30
Я, в Церковь не хожу. Но, я рад, что в Сургуте строят Церкви, а не трудовые лагеря. Где бы Мазурины в кожанках рамсовали бы и указывали, что нужно делать и что нужно думать.
Если к власти снова придут Мазурины, они снова запретят религии. Они снова начнут жечь и грабить Церкви, расстреливать попов и уничтожать инакомыслящих.
Pussy Riotы снова натянут кожанки и тысячами начнут расстреливать тех, чьи рожы им не понравилась.
А семью снова заменят феминизмом – общие жены, общие дети, потрахаться как стакан воды выпить.
Да что перечислять все, проходили уже, всего 100 лет назад.
Так, что, пошли бы вы Мазурин со своей правдой в баню.

Швондер Сергей Б
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Сегодня в 13:46
Прекрасный сценарий. Скорей бы уж)))
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 13:47
И снова ложь. Вы написали: "Вот, Мазурин, вы против Церкви выступаете." Так откуда вы это взяли, что я выступаю против церкви? Что я за запрет религии? Что я призываю жечь и грабить церкви, расстреливать попов, уничтожать каких-то "инакомыслящих"? Где я об этом писал? Откуда вы взяли это все, дорогой тролль? Совсем уже берегов не видите, заигрались в свой троллинг.
Roks Сергей Б
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Сегодня в 13:48
Серёга Б. если б ты знал историю на один% ? а ты вообще ничего не знаешь..... так и скажи, ненавижу большивиков и,коммунистов, ленинцев и сталинистов...... и большой привет Альберту
Сергей Б
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Сегодня в 13:55
О, да тут профессор истории нарисовался. С кличкой как у собаки.
Сергей Б Швондер
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Сегодня в 13:58
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Roks Сергей Б
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Сегодня в 14:03
Вижу, ты родился в трудовом лагере.... Слаще лука, ничего не видел
сэнсей
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Сегодня в 14:12
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер
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Сегодня в 14:25
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
tdn Сергей Б
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Сегодня в 15:41
"Они снова начнут жечь и грабить Церкви, расстреливать попов и уничтожать инакомыслящих"
Сереже наверное будет интересно узнать что расстреливали попов и сжигали церкви в 1917-м сами люди, тот самый простой люд который пол года назад был якобы "истинно верующим". А довела народ сама церковь, которая поддерживала тогдашнюю власть, ничего не напоминает? Или когда солдаты на фронте когда им дали волю вместо блиндажа для моления сделали нужник?
Александр Мазурин
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Сегодня в 16:27
Родителей, конечно же.

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