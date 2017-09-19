Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций // АУДИО, ТЕКСТ

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Традиционные итоги недели на фондовом рынке, перспективы нефти, изменение ставок в экономике США и России и влиянии этих изменений на котировки. Сегодня обсудим эти события.

Российский рынок открыл новую торговую пятидневку около уровня 2060 пунктов по ММВБ. Немного выше, в районе 2075-2080 п., находятся полугодовые максимумы. Общая среднесрочная тенденция остается растущей. Этому способствует и улучшение внешнего фона, и рост цен на энергоносители.

Цены на нефть продолжают расти благодаря тому, что в США восстанавливается работа нефтеперерабатывающих заводов после ураганов, а буровая активность сокращается. Важной причиной для роста нефти в последнее время стало снижение индекса доллара. Баррель Brent находится чуть выше $55. Нельзя исключать, что на этой неделе стоимость барреля может протестировать рубежи $57,5-58.

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС США. Вероятность изменения ключевой ставки оценивается рынком чуть более чем в 1%, но стоит обратить внимание на риторику регулятора, которая может пролить свет на дальнейшие действия ФРС.

В заявлении ЦБ ясно прослеживается мысль, что тренд на снижение ставок сохранится. И хотя пятничное решение регулятора во многом было ожидаемым со стороны большинства участников рынка, в общем и целом это однозначно позитивный драйвер для рынка. Падающие ставки – это тепличные условия для роста акций.

Падение ставок в экономике традиционно способствуют положительной переоценке рынка акций, выдавливая капитал из инструментов с фиксированной доходностью. На наш взгляд, этот процесс еще далек от завершения. Пространство для снижения ставок достаточно большое. При инфляции около 3-4% ЦБ может снизить ставку еще на 2-2,5%.

Как уже было отмечено, ставки в экономике будут снижаться, но постепенно. Следующий ориентир – это ближайшие два квартала, в дальнейшем до 6,5% в 2019 году. Подобные заявления со стороны Банка России умеренно-позитивны для ОФЗ.

Также хочу обратить внимание, что для рынка ОФЗ снизились внешние риски. Ведь США не стали ограничивать инвестиции в ОФЗ, а остальные санкции, которые стали законом, и некоторые дополнения, не стали неожиданностью для рынка, а возможно даже сформировали больше определенности на будущее в отношении политики санкций.

Инвестируя в облигации, главное не забывать, что доход складывается из двух частей. Это купонные платежи и доход от разницы цен продажи и покупки (в случае продажи бумаги до погашения). И если первая часть достаточно предсказуема, то относительно второй у участников рынка бывает значительная неопределенность.

Ключевая ставка в России, вероятнее всего, постепенно продолжит снижаться. Соответственно длинные 5-ти, 10-ти, 15-ти летние ОФЗ остаются фундаментально привлекательным вложением. Ну а если вы хотите зафиксировать доходность выше депозита, и забыть об облигации до погашения – ваш выбор короткие ОФЗ с переменным купоном, или как их сокращенно называют ОФЗ-ПК.

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