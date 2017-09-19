Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА

Портал siapress.ru выяснил отношение своих читателей к трансформации банка «Открытие» в государственную структуру. Мнения разделились примерно поровну, 32 процента респондентов ответили, что это «хорошо», противоположную сторону заняли 29 процентов опрошенных и выбрали вариант «Плохо». Не смогли определиться с вариантом ответа 39 процентов читателей.

Напомним, что долг «ФК Открытие» перед Центробанком вырос до 1 трлн рублей, более подробно по ссылке.