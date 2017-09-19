​Некоторые размышления по проекту застройки ядра центра города Сургута

Я не буду повторять банальные фразы о пользе и актуальности этого обсуждения — они очевидны. Хочу высказать лишь нескольких пожеланий. Надеюсь, авторы проекта воспримут мои слова не как критику, а как доброжелательные советы сургутянина. Несмотря на то, что я на протяжении трех пятилеток работал в строительстве, я все же не являюсь специалистом в области архитектуры. Однако думаю, что имею право высказаться о проекте с позиции потребителя этой работы.

Первое, что меня пугает в этом проекте — концентрация всех структур на одной небольшой площади. Проблема центра Москвы, где расположены несколько театров и концертных залов, половина министерств, Госдума, гостиницы, и где, как следствие, вечные пробки, воздух с запахом несгоревшего бензина и отсутствие мест для парковки. Не перенесем ли мы все это в Сургут, создавая его ядро по московскому варианту?

Подумайте: в театрна тысячу мест люди приедут не на городских автобусах, а на своих машинах. Поход в театр — это все-таки праздник, ритуал. И где припарковать 500 автомобилей?

В этом ядре запланированы не один или два, а множество объектов, которым, подобно театру, понадобятся сотни мест для парковки. Неизбежно произойдет перегрузка подъездных дорог, неизбежно станет и строительство эстакады. А это, в свою очередь, приведет к дополнительному загрязнению воздуха, погубит уникальную парковую зону — последние «легкие» города. Думаю, пока не поздно, необходимо вынести некоторые из предусмотренных в этой зоне застройки объекты в другие части города.

В частности, Музыкально-драматический театр прекрасно разместился бы на месте прежнего ДК «Геолог». Благо, две соседние пятиэтажки моспроекта имеют трещины, и рано или поздно их придется сносить. В пойме Оби, у памятника первым комсомольцам, можно отсыпать огромную парковку для автомобилей — как для посетителей театра, так и для прихожан православного храма и жильцов прилегающего микрорайона. К тому же рельеф позволяет построить подземные переходы с автостоянки в микрорайон, у входа в храм и непосредственно в фойе театра.

Второе. На месте частных домов в районе главного корпуса университета целесообразнее все-таки создать ботанический сад и соединить его с площадью, предусмотренной в плане города под ботанический сад. Он выполнял бы также роль и парковой зоны, и «легких» города.

Третье. Прошлая суровая зима показала, что в случае ЧП тушение пожаров и эвакуация людей из высотных зданий при очень низких температурах весьма проблематичны, если не сказать невозможны. Так стоит ли увлекаться возведением высоток? Может быть, спроектировать те же объекты, но меньшей этажности?

Четвертое. Ядро города целесообразно рассматривать как административный и деловой центр. Театр в таком ракурсе смотрелся бы здесь нелогично, тем более что в здании университета уже имеется театрально-концертный зал.

Пятое. В проекте предусмотрен Центр национальных объединений. На этом центре, как председатель одного из национальных объединений — Сургутского Болгарского землячества, я хочу остановиться более подробно.

Сегодня в городе действуют 26 национальных общественных объединений. Еще несколько находятся в процессе формирования и регистраций. В половине из них сформированы самодеятельные художественные коллективы. Две трети этих объединений не имеют даже своих офисов, о репетиционных помещениях и собственном киноконцертном зале и говорить не приходится.

Данное учреждение, являющееся сосредоточием национальной культуры, традиционных ценностей, центром взаимодействия национально-культурных объединений города, должно способствовать их интеграции, региональному и межрегиональному сотрудничеству; обеспечивать методическую основу их деятельности, реализацию научных и практических проектов. Центр должен располагать некоторой площадью (например, фойе) для организации выставок национальных изделий и сувениров с возможностью распродажи экспонатов после закрытия. Наличие в городе такого учреждения позволит проводить «Недели культур» в более координированном и полноценном варианте, с презентацией всех аспектов культуры: искусства, литературы, кино, кухни, танца, народного промысла.

Учреждение должно стать центром культурного наследия и традиций национальностей, проживающих на территории города, площадкой для транслирования атмосферы терпения и уважения к представителям других национальностей и вероисповеданий, активной гражданской позиции и толерантности.

В Центре должен быть предусмотрен киноконцертный зал на 400-600 мест для проведения концертов, концертов-лекций по теме национальных народных инструментов, вечеров национальной поэзии, конкурсов чтецов национальной поэзии, мастер-классов, совместных мероприятий НКО и учреждений города, показов национального, документального кино. Поэтому в нем следует предусмотреть условия для хранения концертного инвентаря и инструментов самодеятельных коллективов национальных объединений и т. д.

Центру также нужен конференц-зал (или «круглый зал») на 60-70 мест — для проведения конференций, презентаций проектов, встреч и семинаров.

Нужна библиотека на 10 000 единиц книжного фонда — литературы на национальных языках, методической литературы, периодических изданий — для организации деятельности общественных центров города. Возможна видеотека.

Нужен игровой детский залс инструктором национальных игр, в котором возможна организация досуга детей участников мероприятий, а также использование наработанного опыта при проведении городских праздников и фестивалей.

Нужен ресторан национальной кухни (с танцполом), где могли бы проводиться Недели национальной кухни, конкурсы мастеров национальной кухни, обслуживаться делегации гостей города, участники мероприятий Центра, проводиться конкурсы и мастер-классы танцоров национальных танцев. В Центре обязательно следует предусмотреть ресторан национальной кухни народов с танцевально-концертным подиумом, где национальные объединения могли бы устраивать свои вечера, праздники, свадебные и иные ритуальные торжества. В остальное время ресторан может работать по обслуживанию граждан и, таким образом, он будет экономически рентабельным.

В Центре, на мой взгляд, каждому объединению должен быть выделен офис (в крайнем случае,по одному на несколько объединений), оборудованные мебелью, связью и оргтехникой.

В Центре следует предусмотреть кабинет государственного нотариуса, занимающегося в том числе заверкой переводов документов на русский язык и с русского языка.

В Центре следует предусмотреть помещение для регулярного приема консульских работников из Екатеринбурга, Тюмени и Москвы.

Целесообразно также предусмотреть несколько гостиничных номеров для бесплатного проживания иногородних гостей в рамках межнационального и межрегионального обмена. В остальное время эти номера могут предоставляться всем желающим и, таким образом, частично покрывать расходы на содержание Центра.

Центру национальных объединений, на мой взгляд, нужно найти другое место, например в районе нового дворца культуры «Нефтяник». В том же районе надо предусмотреть площадку для проведения общегородских праздников (День города, День нефтяников и газовиков, День строителя, День железнодорожника, День энергетика, праздники «Соцветие» и «Сабантуй»), где могут собраться до 50 000 человек.

Надо через городские газеты, радио и телевидение провести обсуждение этой проблемы. Уверен, родятся варианты, которые ускользнули от проектировщиков.

Может быть, тогда и строительства эстакады, с ее угрозой для сохранении парковой зоны реки Саймы, можно будет избежать.

Пора прикинуть, во что обойдется строительство и эксплуатации метрополитена, плюсы и минусы такого варианта городского транспорта в условиях геологической и климатической специфики города. Уверен, у этого вида транспорта в Сургуте есть ряд преимуществ. Во всяком случае, при застройке города уже можно «застолбить» площади под выходы из метростанций.

Думаю, уважаемые сургутяне, нам с вами надо серьезно вместе обсудить варианты решения проблем и вариантов застройки города Сургута.

Нашего города!