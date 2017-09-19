В Сургут приходит «Популярная наука»

23 сентября Интеллектуальный клуб при поддержке Фонда президентских грантов запускает проект «Популярная наука в Сургуте». С сентября 2017 года по май 2018 года в городе пройдут семь больших научно-популярных лекций и мастер-классов от ведущих популяризаторов науки в России.

Серию лекций откроет известный научный журналист, медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории, участник форумов «Ученые против мифов» Алексей Водовозов. Он выступит с двойной лекцией, посвященной популярным медицинским мифам: «Вакцинация. Как и почему она работает» и«Гомеопатия. Как и почему она не работает». В ходе двух часовых выступлений он расскажет, откуда в современном обществе берется страх и недоверие к прививкам, почему люди напрасно верят в эффективность гомеопатии, а также ответит на вопросы зрителей. Приглашаются все желающие, вход свободный.

Место проведения лекции: актовый зал гуманитарного корпуса Сургутского Государственного университета (ул. Энергетиков, 8).

Дата и время: 23 сентября в 16.00.

Кроме того, 24 сентября в 13.00 Алексей Водовозов проведет мастер-класс для начинающих популяризаторов науки, а также в неформальной обстановке пообщается со всеми заинтересованными в научно-популярной тематике сургутянами в Интеллектуальном клубе по адресу: ул. Ленина, 35 (вход слева от «Агентства воздушных сообщений»).

Справка:

Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный Сургутским интеллектуальным клубом, в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов. Организационные партнеры проекта: Югорский интеллектуальный клуб и Сургутский Государственный университет. В ходе реализации проекта проживание для лекторов предоставляет гостиница «Gala». Информационные партнеры проекта: портал siapress.ru, просветительский проект "Курилка Гутенберга".

Контакты: Алексей Кучин (71-12-01), Дмитрий Щеглов (62-90-74).