Казус Матильды

Фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором, как известно, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Кшесинской, настолько разогрел общественную жизнь в России, что, того гляди, гражданская война полыхнет. Православных активистов, взбудораженных кампанией крымского депутата Поклонской, становится все больше, они выходят на улицы в порыве отстоять православно-монархические ценности нации, расклеивают листовки (чьи деньги, Зин?), устраивают телефонный террор.

Да, в сентябре на нас дыхнуло «православным Ираном». Ранее мы только вполуха слыхали об охранительно-православном движении «Сорок сороков», а тут еще, откуда ни возьмись, появилась организация «Христианское государство - Святая Русь» (разрешённая в России), и вот уже она рассылает обращение: «…если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто любит Бога и свой народ, настолько любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть». В их соборном обращении прописано, что «братья» готовы пожертвовать жизнью и за любое положительное указание на фильм «Матильда» будут предприняты радикальнейшие (!) методы борьбы. У офиса адвоката, представляющего интересы Алексея Учителя, сожжены две машины, а рядом были разбросаны листовки с текстом «За «Матильду» гореть!».Православные активисты явно взяли на вооружение тактики мусульманских радикалов, а сама борьба с фильмом предстала настоящей идеологической кампанией охранительно-черносотенного толка.

В обстановке «давления снизу» (а попросту из опасений терактов)объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась демонстрировать фильм «Матильду». Весь Кавказ от фильма тоже отказался, туда же Кемеровская область. У нас в Нижнем Новгороде та же история. Дирекции кинотеатров не соглашались давать комментарии, либо заявляли, что «решение о показе ещё также не принято» или просто не могли дать чёткого ответа. Короче, прокатчиков сковал страх.

Но что удивительно, в такой ситуации государство практически бездействует: разжигательница общественного пожарища Поклонская остается депутатом, ее скандальная кампания не снижает обороты, и никаких санкций по отношению к организации «Христианское государство» тоже не последовало. Министр культуры Мединский, который еще в июне обмолвился, что «казус Матильды» смещается в сторону цирка (что же тут смешного?), последние события расценил, как «беззаконие и попытку введения цензуры». Долго выкармливали джинна – вот он и вылез из бутылки. И пока никто не готов загнать его назад в положенный ему объем. Или просто загнать его в бутыль никому не по силам. И тут самое время вспомнить, что весной прогуливающихся по Тверской хватали всех без разбору.

Вообще так называемая оскорбленная православная общественность подогревает себя не понятно чем, в реальности фильм Учителя никто еще не видел. И все легенды о нем сложены Поклонской и ее окружением. Напомню, что в хрущевские времена роман Пастернака «Доктор Живаго» тоже мало кто читал, но осуждали целыми цехами, заклиная, что писатель «исполняет роль наживки на ржавом крючке антисоветскойпропаганды». Буквально вчера приятель принес мне цветной буклет (чьи деньги, Зин?), где крупно набрано: «Фильм «Матильда» - контрольный выстрел в святое тело Руси». И чуть ниже: «Чего же хотят создатели фильма и его заказчики: повторить революцию 1917 года в сознании людей, опорочить святое еще раз, унизить русских, заставив смотреть клевету…»

Впору запутаться… Так они еще и антисоветчики?!

В последнем интервью режиссер Учитель сообщил, что «Матильда» будет представлена и как 4-серийный телефильм. Правда, телеканал, где сериал будет показан, еще не определен. Бог мой, это же означает, что теперь можно ожидать сражение черносотенцев с Останкинской башней…