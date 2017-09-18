Как изменилась цена на школьные принадлежности?

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сборы в школу в этом году обошлись родителям в среднем в сумму около 15 тысяч рублей – на четверть меньше, чем год назад.

Портал siapress.ru опросил своих читателей и выяснил, что треть респондентов (29 процентов) наоборот отмечают рост цена на школьные принадлежности. Противоположную позицию заняли 9,4 процента опрошенных. 19,6 процентов заявили, что цены остались на прежнем уровне.

Чуть менее половины читателей (42 процента) выбрали вариант «Мои дети не ходят в школу».