​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО

Накануне, 17 сентября, в Сургуте из-за угрозы взрывов были эвакуированы торговые центры и гостиницы. По одной из версий в полицию позвонил неизвестный и сообщил о реальных заложенных бомбах, по второй версии произошедшее – это организованные учения.

Директор ТРЦ «Сити-Молл» Елена Волосникова специально для siapress.ruпрокомментировала ситуацию. «Были учения, но организованные не нами. Мы подвергаемся подобному уже не в первый раз и на такие случаи у нас уже есть отработанная технология. Однако хотелось бы, чтобы подобные учения проводились во всех торговых центрах. Стоит отметить, что на фоне недавних событий мы также усилили охрану». Сейчас ТРЦ «Сити-Молл» работает в штатном режиме.

В частности были эвакуированы ТРЦ «Сити-Молл», ТРЦ «Агора», ТРЦ «Союз» и ТЦ «Мир». Позже появились данные об эвакуации гостиниц: «Полярис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь».

Очевидцы отмечают, что в связи с вероятной опасностью взрывов были перекрытии ближайшие улицы, а также проезды в некоторых дворах. Рядом с возможными местами взрывов дежурили машины скорой помощи.