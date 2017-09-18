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​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО

Загадка в том, как силовики отбирали места, где проводились учения

Накануне, 17 сентября, в Сургуте из-за угрозы взрывов были эвакуированы торговые центры и гостиницы. По одной из версий в полицию позвонил неизвестный и сообщил о реальных заложенных бомбах, по второй версии произошедшее – это организованные учения.

Директор ТРЦ «Сити-Молл» Елена Волосникова специально для siapress.ruпрокомментировала ситуацию. «Были учения, но организованные не нами. Мы подвергаемся подобному уже не в первый раз и на такие случаи у нас уже есть отработанная технология. Однако хотелось бы, чтобы подобные учения проводились во всех торговых центрах. Стоит отметить, что на фоне недавних событий мы также усилили охрану». Сейчас ТРЦ «Сити-Молл» работает в штатном режиме.

В частности были эвакуированы ТРЦ «Сити-Молл», ТРЦ «Агора», ТРЦ «Союз» и ТЦ «Мир». Позже появились данные об эвакуации гостиниц: «Полярис», «Гала», «Медвежий угол» и «Обь».

Очевидцы отмечают, что в связи с вероятной опасностью взрывов были перекрытии ближайшие улицы, а также проезды в некоторых дворах. Рядом с возможными местами взрывов дежурили машины скорой помощи.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 296, комментариев: 1


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Комментарии:
Александр Данилов
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Сегодня в 12:15
Снова власти своей недоговоренностью, недоинформированностью вводят население в состояние панического страха. Развесили во всех маршрутках, торговых центрах и остановках общественного транспорта фотографии предполагаемых террористов, при чем во многих местах даже нет комментариев кто они - сбежавшие с колонии рецидивисты? террористы? Народ в панике смотрит на эти листовки и в ужасе делает догадки и додумывает, кто же это такие и за что их разыскивает...Неужели нет инструкций у силовиков при проведений учений об обязательном информировании граждан при проведении подобных мероприятий? при поиске террористов? Предприниматели, скорее всего, понесли убытки из-за этих учений. Участники киберчемпионата, арендовавшие площади в ТЦ, разыгрывали 100 тыс. рублей, айфоны и все в пустую. Посетители ТЦ потеряли свое здоровье...И до каких пор с нами будут играть "в молчанку"?

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