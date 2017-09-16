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Где они, поборники морали?

Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"

Где это общество, которое настроено против? Если есть обращения, тогда должны быть имена, фамилии, отчества у тех, кто, подписал. И где они,поборники морали?

Я конечно понимаю, раньше во времена советского прошлого, были ответственные товарищи, которые могли утвердить или положить на полку фильм. Были такие времена. Мне повезло, что родился и жил в СССР, прости меня, являюсь почти потомственным интеллигентом, есть кое – какие признаки , с коими ничего нельзя сделать. Первое – сперва думать, а потом орать. Второе - видеть как работает пропаганда.

В третьих всегда говорил и говорю то, что думаю, за что и приходится иногда расхлебывать. Четвертое – у меня имперское мировоззрение, я родился в империи, знаю что такое дружба народов и как все работали вместе. Например, Солженицина запрещать не нужно. Запретный плод сладок. Нужно просто аккуратно разобрать на уроке литературы, как на Колыме могло погибнуть несколько миллионов человек? Откуда они там, собственно, взялись? Ножками пришли, по этапу? Или на корабликах приплыли? Сколько их было, корабликов? Как часто они ходили? Ну, и так далее.

При этом нужно обязательно рассказывать про параллели: у нас - коллективизация, у них — дефарминг. У нас трудовые лагеря, у них — Гарольд Икес со своим гулагом. Ну и так далее. Чтобы дети знали, что к чему.

По запрету к показу Матильды, сразу видно что идет пропаганда, причем явно поддержанная на высоком уровне, в кинотеатр машина въезжает, то адвокату спалят машину….по сути террористические акты. Начинают письма запретные рассылать. Начинаешь понимать что есть Заказчик. Какие цели он преследует? Какие задачи ставит? Дали режиссеру денег на фильм, непонятно какими путями, в обход бюрократической процедуры, она присутствует в этой сфере.
Я не буду отвечать на эти вопросы. Но хочу, чтобы стало понятно: именно они и есть ПОЛИТИКА! Вот смеяться над мракобесами или разоблачать разную антисоветчину — это не политика, это патриотизм, разум, образование и так далее. А вот определять бенефициаров, понимать источники денег и вскрывать истинные цели — это политика. К сожалению, в нашей стране политика запрещена. Конституцией.

Поскольку в ней запрещена государственная идеология, даже если это идеология защиты своей страны от разного рода сил, которые на нее посягают. Но я, как патриот, такой ситуацией доволен быть не могу! А потому, задаю политические вопросы и хочу получить на них ответы.

Православные, вашими руками враги русского мира его разрушают! Потому что отказ от собственной истории, отказ от признания альтернативной точки зрения, ненависть к другой точке зрения, непонимание истинных причин и задач той кампании, к которой вы присоединяетесь вам же будет дорого стоить!

Николай Александрович, судя по историческим источникам, с балеринами спал (и не только он, кстати). Времена такие были, нравы так сказать....
Историю не перепишешь, она такая, какая есть! Другой истории у нас нет!

Почему фильмы про одних исторических деятелей снимать можно, показывая их в неприглядном свете и это не оскорбляет чувства. А про других, сразу такое оскорбление наступает, они аж "кушать не могут"!


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Сегодня в 13:42, просмотров: 126, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:44
Найти оправдания отречения царя от престола, можно путем подмены понятий, пояснения, умозаключения и логике.
Но Факт есть! Отрекся, сам подписал, карандаш. Прекрасный пример человека, не желающего знать например про множество документов в РГВИА. Там подпись Николая Второго карандашом.
Ни в эмиграции, ни в СССР никто не сомневался в подлиности. До этого только нынешние смогли договориться!

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Мнения

Где они, поборники морали?

Где они, поборники морали?
Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"
Альберт Леонов Сегодня в 13:42
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