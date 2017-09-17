​Никто не забыт

В редакцию газеты «Новый Город» позвонил неравнодушный читатель и просил разобраться, почему на могиле участницы Великой Отечественной войны Марии Александровны Бриненко, умершей в 2014 году, до сих пор не установлен памятник.

Корреспондент «НГ» связался по телефону с компетентным отделом Сургутского военкомата, так как расходы по установке надгробных памятников на могилах фронтовиков оплачивает военный комиссариат. Нам пояснили, что не всегда родственники своевременно приносят документы на установку надгробий (похоронят, и уезжают, не оставив адреса). Порой, приходится даже их разыскивать. Но документы на установку памятника для Марии Александровны Бриненко есть, и они переданы по месту его изготовления — СГМУП «Коммунальное предприятие».

В «Коммунальном предприятии» корреспонденту «НГ» ответила гравер-художник Надежда Альбертовна Пухно (именно она занимается изготовлением надгробий): «Не только у Бриненко не установлен памятник. Там еще человек шесть-семь. По документам, которые поступили до сентября прошлого года, памятники все установлены. А по тем, что поступили в октябре и позже, будут установлены в этом году».

Напомним, сержант Петрова (в замужестве Бриненко) с мая 1942-го до победного 1945-го добросовестно выполняла свой воинский долг.

…Уроженка Акмолинска (ныне Астана), 19-летняя Маша Петрова была зачислена в Кемеровскую школу младших авиационных специалистов, где обучали на прибористов, фотографов, оружейников, мотористов. Марию определили в группу прибористов.

После шести месяцев учебы, в мае 1942 года, Марию вместе с другими ребятами посадили на поезд и отправили в город Моршанск, где формировалась 315-я истребительно-авиационная дивизия 15-й воздушной армии. Маша Петрова попала в 50-й полк. Летчики этого полка летали на самолетах Ла-3, Ла-5, оборудованных специальной аппаратурой для ведения плановой и перспективной аэрофотосъемки.

Личный состав полка разместили в бараках. Утром, с первой зорькой, технический состав отвозили на машинах на аэродром, где проводилась подготовка самолетов к боевым вылетам.

С июня 1944 года Мария приступила к должности старшего писаря-машинистки строевого отделения. Исключительно бережно и аккуратно относилась к хранению секретных документов и сохранению военной тайны.

За образцовое выполнение заданий командования, за обслуживание 700 боевых вылетов и добросовестное отношение к оформлению секретной документации сержант Петрова 9 мая 1945 года была представлена к правительственной награде — медали «За боевые заслуги». А в 2005 году имя Марии Александровны Бриненко, бессменного секретаря Сургутского клуба «Фронтовые подруги», было занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Людмила Захарова