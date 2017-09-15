​На палочке

В конце августа на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети «ВКонтакте» была опубликована новость о долгожданном старте демонтажа тубдиспансера на ул. Республики (напомним, разговоры об этом идут с 2014 года). Ветхое, полусгоревшее здание медчреждения, представляющее опасность для здоровья жителей, о чем неоднократно писал «НГ», наконец исчезнет. Однако с началом процесса очистки территории радость быстро сменилась тревогой.

Дело в том, что сразу в несколько СМИ города и округа попала информация очевидцев о том, как происходит процесс демонтажа: «Строительные плиты вывозились 2-3 сентября 2017 года на грузовом автомобиле с номером Хова у387ут86 и складировались на земельном участке в поселке Барсово Сургутского района, на котором в данный момент идет гаражная застройка, — рассказывает о ситуации автор письма. — Могу предположить, что данные строительные отходы были проданы застройщикам и будут в дальнейшем использоваться при строительстве гаражей. Это категорически не допустимо!»

Отдельные вопросы вызывает как стоимость контракта на демонтаж постройки и вывоз строительного мусора — всего 99 000 рублей, так и его исполнитель — нижневартовское ООО «НТСМ».

Нормы и правила

Дело в том, что развалины тубдиспансера относятся к отходам класса «В» («чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы») и на работу с ними требуется спецлицензия, выдаваемая Росприроднадзором. Ведомство предъявляет жесткие требования к фирмам, занимающимся ликвидацией этого вида мусора (только перечень необходимых документов в приказе Минприроды от 01.07.2016, который регламентирует выдачу лицензии, занимает почти две страницы). Также Росприроднадзор обязан публиковать в интернете список компаний, получивших разрешение на работу с отходами класса «В».

Однако, нижневартовского «НТСМ» в этом перечне нет, и, соответственно, нет у него и права осуществлять вывоз такого мусора. «НГ» направил запрос в администрацию Сургута с целью узнать, почему отдали предпочтение именно этому подрядчику, вопреки его несоответствию необходимым критериям.

Нет смысла обсуждать и сумму контракта, которая выглядит откровенно мизерной — 99 000 рублей не хватит даже на транспортировку мусора. Это подтвердил «НГ» и бывший начальник управления экологии и природопользования Сургута Андрей Анохин.

«Точную сумму я вам не назову, но когда я работал в Сургуте, и обсуждался проект демонтажа тубдиспансера, речь шла о миллионах рублей, но не о сотне тысяч, — рассказал Андрей Анохин. — Нужно было не только провести демонтаж и вывоз строймусора, но снять верхний слой грунта и продезинфицировать почву (в распоряжении «НГ» имеется копия заключения городского Рос­потребнадзора, подтверждающая эту информацию — Прим. ред.). Для всего этого не просто нужна лицензия, но и обученный персонал».

В случае работы с эпидемиологически опасными отходами, инструкций и предписаний действительно много, начиная от необходимости обеспечить медицинские профилактические меры для персонала (медикаменты, средства защиты), задействованного в утилизации мусора, заканчивая специализированным транспортом — использовать для этого обычный грузовик запрещено. Все отходы класса «В» должны быть обеззаражены. Кроме того, санитарные нормы запрещают повторно использовать эпидемиологически опасные строительные материалы.

Старая болезнь

Почему заказчик — администрация города — пренебрегает исполнением норм безопасности при сносе — неизвестно. Но в разговорах с корреспондентом «НГ» эксперты говорят об элементарной некомпетентности ответственных лиц.

«Весь этот цирк начался еще когда тубдиспансер был окружным объектом. В феврале 2014 года якобы было проведено обеззараживание здания. «Якобы» — потому что проводил ее один человек и управился за 2-3 дня, — комментирует ситуацию один из источников «НГ». — Считайте, что не было дезинфекции. Затем, в 14-м же году, здание передали городу, после чего начали разбирать на стройматериалы и выво­зить неизвестно куда. Так что опасность заражения туберкулезом существует давно. Тогда аукцион на обеззараживание тоже был выигран за 99 000 рублей. Сейчас этот беспредел продолжился — администрация проводит аукцион по изначально заниженной цене в почти 10 млн руб. (на эти деньги провести снос, утилизацию и рекультивацию земли невозможно) и отдает контракт за те же 99 000 руб­лей фирме, у которой нет ни разрешения, ни квалификации на подобные работы. По сути, отвечающие за снос диспансера заместители Шувалова Жердев и Кривцов открестились от проблемы. Зато можно красиво отчитаться в соцсетях об экономии для бюджета».

Кроме того, согласно пункту 10.8.4. СанПиНа, после проведения комплексной дез­инфекции помещений тубдис­пансера необходима консервация здания на срок не менее трех лет, и только после этого можно принимать решение по дальнейшей судьбе постройки. Это связано прежде всего с высокой устойчивостью бактерий туберкулеза. Но никакой консервации после обработки не последовало. Ранее «НГ» писал о том, что на строительной свалке тубдиспансера беспрепятственно играют дети.

По мнению экспертов «НГ», обеззараживание объекта, проведенное в августе 2017-го, также вызывает вопросы. «По некоторой информации, раствор, использовавшийся в этот раз, неэффективен против бактерий туберкулеза, — рассказал корреспонденту «НГ» источник, знакомый с ситуацией. — Поэтому плиты, вывезенные в Барсово, по-прежнему могут содержать палочку Коха. Кстати, на новом месте хранения плит нет ограждения.

Если следовать СанПиНу, все конструкции здания должны быть или захоронены, или уничтожены. Материалы нужно подвергнуть термической обработке, а плиты раздробить после дезинфекции и закопать. Но нынешняя команда администрации отнеслась к проблеме наплевательски. А ведь такую «работу» можно квалифицировать по 247-й статье УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Как рассказали «НГ» бывшие работники сургутской администрации, процесс сноса тубдиспансера тормозился еще прошлой администрацией. Комитет по управлению имуществом затягивал формирование конкурсной документации и техзадания, а курирующий вопрос замглавы Александр Шатунов решение проблемы диспансера постоянно переносил. Наши собеседники не исключают, что делалось это намеренно.

Зато сэкономили

Ситуация с тубдиспансером, похоже, зашла слишком далеко. Сегодня большое количество строймусора со свалки уехало в неизвестных направлениях.

Когда готовилась эта статья, оказалось, что администрация города в случае с тубдиспансером применила новый метод бюджетной экономии. Об этом во время заседания комитета по соцполитике сургутской думы 12 сентября сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

«В июле состоялось совещание администрации города и контрольно-счетной палаты, где было принято решение, что в целях экономии средств бюджета возможно заключать договоры на снос и утилизацию строймусора без уточнения места и способа утилизации, — сообщил Усов. — При этом подрядчику переходит право собственности на все отходы от сноса. Таким образом, услуги исполнителя будут стоить копейки. Это выгодно и для подрядчика. Радостно, что нашлись люди, которые откликнулись на эту инициативу. По такой схеме у нас сейчас разбирается тубдиспансер».

Администрацию официально не интересует, как и где будут утилизироваться «чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы». Получается, подрядчики смогут сносить сургутские развалины за бесценок, а затем сваливать все отходы в леса или — того хуже — продавать за копейки девелоперам, а те будут строить из них жилье, школы, детсады и так далее. Неважно, что речь идет об угрозе здоровью населения, главное — экономия. Расходы на самопиар чиновники, судя по всему, сокращать не собираются.

Создали угрозу

Как рассказали источники «НГ» в администрации Сургутского района, глава муниципалитета Андрей Трубецкой был не в восторге от появления новой свалки в Барсово. Реакция была незамедлительной: 8 сентября были отправлены заявления в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить законность и безопасность свалки. Как отразит­ся эта ситуация на взаимоотношениях города и района — большой вопрос.

Ситуация с ликвидацией тубдиспансера — наглядная демонстрация методов работы нынешней сургутской власти. Речь шла о пустяковой задаче — четко следовать правилам утилизации опасного строймусора, нового механизма работы изобретать не требовалось. Однако он был изобретен вопреки тому, что совсем не подходит для решения имеющейся проблемы.

На данный момент ясно одно: развалины тубдиспансера, которые теперь есть не только в центре города, но и за его пределами, опасны для здоровья людей.