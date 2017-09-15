Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения

В воскресенье Сургут поставил очередной антирекорд посещаемости (или рекорд антипосещаемости?) выборов — 8,85 процента. Стоит напомнить, что довыборы депутата Думы ХМАО проходили по 10-му округу, а это самый центр города. Вакансия образовалась после ухода Юрия Важенина в Совет Федерации ФС РФ. 70 процентов голосов от ничтожного количества посетивших избирательные участки горожан набрала врач, представитель «Единой России» Ирина Урванцева, с чем мы ее и поздравляем.

Вместе с тем нельзя не отметить, что депутат-единоросс и, к тому же, бюджетник — классика жанра и гарантия управляемости в рамках политики партии. Возможно, именно поэтому явка избирателей была столь низкой — выбора-то особого и не было. Впрочем, имеются и другие объяснения — с этим еще предстоит разбираться экспертам и всем, кого это интересует.

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Начало недели прошло под лозунгом «А город подумал — ученья идут?». Впрочем, многие города в стране не знали, что и думать — повсюду массовые эвакуации и закрытия торговых центров, магазинов, школ. Охвачены Башкирия, Урал, Сибирь, Дальний Восток… В Сургуте в нескольких местах прошел массовый «шмон» автотранспорта силами правоохранителей и спецслужб. Рабочая версия — по стране прокатилась волна звонков, сообщающих о заминированных зданиях и сооружениях.

Спецслужбы комментировали происходящее сбивчиво, противореча друг другу. Так, в УМВД по ЯНАО говорили после масштабной эвакуации в Новом Уренгое, что «это не учения. В дежурную часть поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в четырех зданиях. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено». В то же время пресс-служба Тюменского областного управления ФСБ поведала: «В учениях по пресечению условного теракта… примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России и т. д… Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам».

В общем, пока одни играли всерьез, другие все же пытались стравить возможные волнения среди трудящихся. В итоге, как обычно, появились легкий сумбур и непонятность. Добавим, что Сургут отделался легким испугом по сравнению с другими городами, например, в Перми попросту сорвали учебный день в школах.

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А вот пожар на крыше главного корпуса СурГУ, из-за которого эвакуировали порядка 800 человек, действительно имел место. Вроде бы. В наше время ни в чем нельзя быть до конца уверенным.

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Даже в учебниках. Так, пособие по истории Югры, отпечатанное в Москве, вышло с суровыми ляпами. Сургут на карте переполз на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, а Калининградская область и Крым вовсе вывалились из состава России. После разбирательств установили, что сие — плод технического брака при печати, в изначальном макете все было чудесным образом. В окружном правительстве отметили: «Данные технические сбои никак не влияют на методическую и образовательную ценность пособия».

Я бы поспорил: ценность бракованного пособия заметно выросла! Где еще в мире вы найдете карту с Сургутом в ЯНАО. Тут, как в случае с «неправильными» марками, речь может идти о признании тиража коллекционным и распродаже за большие деньги на ведущих аукционах Лондона и вообще Зауралья. А новые пособия уже печатают, не волнуйтесь. Хотя первоклассникам, владеющим Google Maps, наверное, все равно.