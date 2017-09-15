Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА

Ранее портал siapress.ru сообщал, что спарринг-партнером главного кандидата в президенты может стать женщина. В связи с этим мы решили провести опрос среди наших читателей и выяснить хотели бы они видеть среди кандидатов на пост президента России женщину.

Так по итогам пороса выяснилось, что 61 процент респондентов против кандидатуры женщины на пост президента, 28 процентов заняли противоположную сторону, выбрав вариант ответа «Да» и 11 процентов читателей не смогли определиться.

Отметим, что по данным опроса «Левада-центра» только треть россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России стала женщина.