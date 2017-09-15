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​«Всё начинается с любви...»

В Сургуте вновь проходит конкурс «Семья года»

Фото Ирина Швец
Фото Ирина Швец

В Сургуте в очередной раз стартовал общегородской конкурс «Семья года — 2017», который проходит на площадке Дворца торжеств при поддержке администрации города. Подобное состязание в крупнейшем муниципалитете Югры проходит не впервые. «Более десяти лет в нашем городе проводится «Семья года». Как и любой живой организм, она постоянно развивается. Была кризисная ситуация, когда конкурс сходил на нет. Но к нашей радости, в 2015 году проект получил второе рождение», — рассказала об истории проведения «Семьи года» заместитель председателя комитета культуры и туризма администрации города Ирина Верченко.

До 16 июля во Дворце торжеств принимали заявки от желающих участвовать в конкурсе. По словам организаторов, в этом году сургутяне проявили большой интерес — 26 семей, прошедших первый, отборочный этап, будут бороться за победу.

Семьи — участники конкурса поборются за звание лучших сразу в нескольких номинациях. Так, в номинации «Древо жизни» представлена одна семья. За звание лучшей многодетной будут бороться четыре ячейки общества (самая многочисленная в этой номинации — семья Ефименко, где воспитывают восемь детей).

В номинации «Замещающая семья» представлены четыре сургутские семьи.

Самой многочисленной категорией стала «Молодая семья» — заявки на участие в ней подали пять пар.

В номинации «Крепкая семья — сильная держава» участвуют супружеские пары Зубакины, Киласьевы, Федоровы.

Семья Зубакиных, представившая на выставке свои достижения, поборется за звание лучшей в категории «Крепкая семья — сильная держава»

Категорию семейного бизнеса в этом году представляет только одна семья — Ивановых, владеющая фирмой, занимающейся ремонтом цифровой техники «Хороший сервис».

В номинацию «Семейные национальные традиции» вошли представители четырех национально-культурных объединений Сургута: чувашской, азербайджанской, татаро-башкирской и ногайской.

Познакомиться со всеми семьями-номинантами можно было на втором этапе конкурса — выставке работ «История семьи — история Сургута», которая прошла во Дворце торжеств с 11 по 13 сентября. Увидеть экспонаты, в которых запечатлена история нашего города, мог каждый желающий — выставка была открыта для посетителей.

Экспозицию посетил председатель коллегии жюри конкурса, заместитель главы Сургута Александр Пелевин. «Мне удалось прикоснуться к работам, которые вы исполнили с теплотой, любовью к своей семье, родителям и детям, родному городу. Все работы заслуживают внимания и уважения. От всей души желаю вам тепла, уюта, любви, ведь с любви к семье начинается все в этой жизни», — поделился он впечатлениями.

В состав жюри в этом году вошли председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен, заместитель директора департамента образования Ольга Иванова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Алена Хисамова, директор сургутского Дворца торжеств Ольга Горезина, директор Центра социального обслуживания населения «На Калинке» Наталья Лепина, депутат Думы города Ольга Леснова.

Следующим этапом состязания, который пройдет в конце сентября на сцене Городского культурного центра (улица Сибирская, 2), станет представление перед жюри так называемой «визитной карточки». Семьи смогут показать себя в любом жанре, подготовив презентацию, видеофильм, художественную самодеятельность или любой другой номер, который отразит их самобытность. Полет фантазии участников будет органичен только временем — и ничем больше.

Жюри конкурса будет выбирать самую выдающуюся семью по следующим критериям: вклад в развитие города, оригинальность концепции и исполнения авторской работы. Звание «Семья года — 2017» получит супружеская пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заседания судей конкурса.

Победители получат ценный приз, который пока держится в секрете, а также смогут принять участие в окружном состязании «Семья года Югры». Гала-концерт, церемония награждения участников и победителей конкурса пройдет 28 октября в Сургутской филармонии.

справка: Сургут по праву считают одним из самых «молодых» городов страны — только за прошедший месяц в нашем городе официально оформили отношения 446 молодые пары, а в семьях появилось 592 новорожденных сургутянина.

Каждая из семей, участвующих в состязании, представила на выставке экспонаты из личных коллекций, которые по их мнению имеют отношение к истории нашего города.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 58, комментариев: 0


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