​Обмельчали

Периодически в Сургуте, как и в любом другом городе, собаки кусают людей. Бывали реально страшные нападения, когда животные загрызли своих жертв насмерть.

Совсем недавно, 9 сентября, в одном из дворов на улице Мечникова бродячий пес покусал двухлетнего малыша, сильно повредив ему лицо. От собаки ребенка отбивали его 11-летняя сестра и брат всего на пару лет старше пострадавшего, а также другие местные ребятишки.

Рассуждать о том, кто виноват в этой ситуации, я не хочу — и так много сказано и с позиции зоозащитников, и с позиции специалистов отлова.

Хотелось бы отметить другой момент. По словам сестры покусанного мальчика, на помощь к ним не пришел ни один взрослый прохожий, хотя таковые были. Вот и вопрос: это же насколько нужно быть трусом или просто бездушным человеком, чтобы пройти мимо?

Сейчас в принципе в современном обществе отмечается такая тенденция, когда люди быстрее хотят снять происходящее ЧП на телефон, чтобы поскорее выложить видео в сеть и собрать заветные «лайки», а не прийти на помощь пострадавшим.

«Когда собака нападает на овцу, другие овцы отбегают на безопасное расстояние, а затем останавливаются и смотрят на нее. Они не объединяются против собаки. Они просто радуются, что напали не на них», — это выражение, по моему мнению, абсолютно подходит для описания произошедшей трагедии (хотя ребенок, слава богу, жив, и хирурги сделали все возможное, чтобы восстановить ему лицо).

Но к сожалению, слишком часто горожане стали проходить мимо чужой беды — сколько видео можно посмотреть в сургутских группах про всевозможные происшествия, на которых авторы предпочли постоять в стороне с телефоном в руке, снимая как дерутся подростки или взрослые, например.

Естественно, я сейчас не гребу всех под одну гребенку, понимая, что есть и сознательные сургутяне, готовые прийти на помощь в экстремальной ситуации. Но то, что равнодушных или трусливых сограждан становится все больше, — пугает.