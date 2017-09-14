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​Обмельчали

Периодически в Сургуте, как и в любом другом городе, собаки кусают людей. Бывали реально страшные нападения, когда животные загрызли своих жертв насмерть.

Совсем недавно, 9 сентября, в одном из дворов на улице Мечникова бродячий пес покусал двухлетнего малыша, сильно повредив ему лицо. От собаки ребенка отбивали его 11-летняя сестра и брат всего на пару лет старше пострадавшего, а также другие местные ребятишки.

Рассуждать о том, кто виноват в этой ситуации, я не хочу — и так много сказано и с позиции зоозащитников, и с позиции специалистов отлова.

Хотелось бы отметить другой момент. По словам сестры покусанного мальчика, на помощь к ним не пришел ни один взрослый прохожий, хотя таковые были. Вот и вопрос: это же насколько нужно быть трусом или просто бездушным человеком, чтобы пройти мимо?

Сейчас в принципе в современном обществе отмечается такая тенденция, когда люди быстрее хотят снять происходящее ЧП на телефон, чтобы поскорее выложить видео в сеть и собрать заветные «лайки», а не прийти на помощь пострадавшим.

«Когда собака нападает на овцу, другие овцы отбегают на безопасное расстояние, а затем останавливаются и смотрят на нее. Они не объединяются против собаки. Они просто радуются, что напали не на них», — это выражение, по моему мнению, абсолютно подходит для описания произошедшей трагедии (хотя ребенок, слава богу, жив, и хирурги сделали все возможное, чтобы восстановить ему лицо).

Но к сожалению, слишком часто горожане стали проходить мимо чужой беды — сколько видео можно посмотреть в сургутских группах про всевозможные происшествия, на которых авторы предпочли постоять в стороне с телефоном в руке, снимая как дерутся подростки или взрослые, например.

Естественно, я сейчас не гребу всех под одну гребенку, понимая, что есть и сознательные сургутяне, готовые прийти на помощь в экстремальной ситуации. Но то, что равнодушных или трусливых сограждан становится все больше, — пугает.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 370, комментариев: 2


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 15:24
Выводить статистику на основании одного конкретного случая и нескольких абстрактных "из интернета", на мой взгляд, слегка не научно.
Если автору заметки просто захотелось поморализировать, то тему можно закрывать, кроме холивара ничего из подобного материала не получится.
Если же есть конкретные идеи и предложения - стоит обозначать их более явно.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:30
"Бойтесь равнодушных" (с)

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