В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском открытом уроке на тему «Россия, устремленная в будущее», в связи с этим портал siapress.ruпровел опрос среди своих читателей.
По
итогам опроса выяснилось, что 62,4 процента респондентов восприняли урок, как «Элемент
государственной пропаганды». Четверть склонилась к варианту «полезный материал»
и лишь 12,6 процента выбрали вариант «не знаю».
Напомним, что по средствам телемоста во всероссийском уроке приняли участие более 1 миллиона учащихся и педагогов из разных регионов России.