В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском открытом уроке на тему «Россия, устремленная в будущее», в связи с этим портал siapress.ruпровел опрос среди своих читателей.

По итогам опроса выяснилось, что 62,4 процента респондентов восприняли урок, как «Элемент государственной пропаганды». Четверть склонилась к варианту «полезный материал» и лишь 12,6 процента выбрали вариант «не знаю».



Напомним, что по средствам телемоста во всероссийском уроке приняли участие более 1 миллиона учащихся и педагогов из разных регионов России.