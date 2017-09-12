Фига в кармане

Довыборы в Сургуте прошли с 8 процентами проголосовавших, и это без московской "сушки явки" - в нашем городе о выборах говорили и призывали к исполнению гражданского долга. Но получилось не очень. Вроде как хуже только в Кургане, где голосовать пришли 5 процентов избирателей.

Что это значит?

Это значит, что сургутянам наша власть неинтересна. Можно сколько угодно публиковать результаты разных социологических и сетевых опросов о том, как горожане преимущественно всем довольны и рады, но если на выборы по призывам той же власти не приходит даже каждый десятый, то вся эта нарисованная поддержка имеет здоровенную фигу в кармане.

Казалось бы, что прямо сейчас, в нынешней политической обстановке это не то что бы проблема для власти - в конце концов, у городского руководства настоящие избиратели - точнее, один избиратель, - даже не в Сургуте живет. Но, с другой стороны, эта ситуация означает отсутствие обратной связи с людьми, что в конечном счете может привести к внезапному и от этого очень болезненному для власти извлечению фиги из кармана общества в самый неподходящий момент.