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Фига в кармане

Довыборы в Сургуте прошли с 8 процентами проголосовавших, и это без московской "сушки явки" - в нашем городе о выборах говорили и призывали к исполнению гражданского долга. Но получилось не очень. Вроде как хуже только в Кургане, где голосовать пришли 5 процентов избирателей.

Что это значит?

Это значит, что сургутянам наша власть неинтересна. Можно сколько угодно публиковать результаты разных социологических и сетевых опросов о том, как горожане преимущественно всем довольны и рады, но если на выборы по призывам той же власти не приходит даже каждый десятый, то вся эта нарисованная поддержка имеет здоровенную фигу в кармане.

Казалось бы, что прямо сейчас, в нынешней политической обстановке это не то что бы проблема для власти - в конце концов, у городского руководства настоящие избиратели - точнее, один избиратель, - даже не в Сургуте живет. Но, с другой стороны, эта ситуация означает отсутствие обратной связи с людьми, что в конечном счете может привести к внезапному и от этого очень болезненному для власти извлечению фиги из кармана общества в самый неподходящий момент.


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12 сентября в 17:47, просмотров: 360, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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12 сентября в 20:44
Правильно Дмитрий пишет, только с одной оговоркой, не интересна представительная ветвь, а именно депутаты. Власть интересна или скажем к ней "прислушиваются" даже не каждый "десятый", тут Дмитрий явно реверанс сделал, я бы сказал что процентов 1-2. Поясню почему: Есть определенная категория, которая ходит на выборы по привычке, исполняя свой гражданский долг. Пришли те кто хотел поддержать своего кандидата, по разным причинам: симпатии политической силы выдвинувшей его, или просто кому он симпатичен как кандидат. Естественно пришли и те "кого попросили" прийти и проголосовать... вот в купе это процентов 6 от от общего числа.
Получается, что окружной уровень представительной власти не интересен простому горожанину, он не видит плоды его труда... Ну видно работы, зато видно как живет столица округа, видно как депутаты окружные "любят" своего избирателя повышая непомерно налоги, да вы не ошиблись - НАЛОГИ! при это собирая их ничего доброго для того с кого они ДЕРУТ ТРИ ШКУРЫ - не делают! Скажите что это гон?! Вот посмотрите на налог на водный транспорт.. Катер старый, эксплуатация не превышает 90 дней в году - платишь по 16000 целковых рублей! А взамен что получаешь?! Ладно за транспортный налог "дороги строят" а на воде чего?! А просто так - платите ;; а взамен ничего... Причем как сказал один бывший окружной депутат - а разве много это? а как в других областях?! Они не считали даже, они просто проголосовали и все ... а потом удивляются ...
Кому они нужны - те кто голосую не думает о последствиях?!
Идей новых нет! предприятия из города уходят, хотя городской казне не тепло и не холодно, бюджет округа страдает ...
Вот слов нет!
Горожане живут сами по себе, те, кого избирают - своей не ведомой для всех жизнью.. Они играю в политику, горожане в игру в интересную игру: устроить ребенка в школу, потом где получить профессию и куда устроить его на работу!

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