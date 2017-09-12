Довыбирались

В воскресенье в Сургуте прошли выборы с приставкой «до». Мало кто знал об этом, еще меньше избирателей 10 округа (а это 63 с половиной тысячи человек) пришли. При явке в 8,85 процента это где-то пять с половиной тысяч человек. Победитель округленно получил 70 процентов голосов, то есть депутат окружной Думы был выбран меньше чем четырьмя тысячами сургутян. Масштабно, что тут еще скажешь. Ну и, конечно, весьма наглядно – для иллюстрации сложившейся электоральной практики.

Более-менее наплевательское отношение избирателей к своему конституционному праву – давно не новость в Сургуте, где раз за разом падают антирекорды посещаемости. Когда-то это объяснялось грубоватым термином «зажрались», нынче же, скорее, разочаровались. Наличие кандидата Х или кандидата Y в кресле депутата практически никак не отражается на хромосомном наборе жизнедеятельности среднего избирателя. А раз не видно разницы, зачем тратить время в выходной день на всякие глупости?

Относительно новое явление взаимного процесса равноудаления власти и народа – встречное наплевательство кандидатов на электорат. Раньше ведь как было? Народ не идет на выборы, а его все уговаривают. Приходите, у нас и буфет, и розыгрыш, и танцы с бубнами. Нынче складывается ощущение, что в буфете обиделись и сами съели все кренделя с пирожками. Подход вполне прагматический – не ходите и не надо, нам же больше достанется.

Казалось бы, куда уж больше, но нет пределов совершенству. Общество и власть окончательно проникаются этим крепким взаимовыгодным чувством безразличия.

Власть посылает невербальный сигнал: мы тут как-нибудь сами, вы только не волнуйтесь, все будет предельно демократично. Общество в ответ не менее многозначительно и молча: ок, мы тогда тут тоже как-нибудь сами, не лезьте. Законодательная власть, собственно, пакт о ненападении почти соблюдает: редко-редко когда каким «Платоном» по башке стукнет, или закон Яровой примет, или еще какую ерунду удумает. А на местном уровне и вовсе то цветочки посадят, то детсад построят.

При этом любопытно, что чем выше депутатское кресло, тем меньше к нему, персональному, вопросов. Депутат Госдумы – вообще фигура почти мифологическая, в одиночку ни на что не способен, даже «Матильду» запретить, а в рамках фракции действует обезличено, согласно партийной дисциплине. Тут уж, извините, субординация и выслуга лет. Голосовали все, а конкретно к Иванову, Петрову, Сидорову – какие вопросы?

Вопрос, по сути, остался один: может ну их совсем, эти выборы? Это в Москве в отдельном муниципальном округе отдельные независимые кандидаты могут просочиться, а у нас тут глубинка, суровый климат и зависимость от углеводородов. Нам это только во вред.