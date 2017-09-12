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Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

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Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Начало нового делового сезона на фондовом рынке, возможные экономические последствия от урагана Ирма и актуальные инвестиционные идеи. Этим событиям посвятим сегодняшний выпуск.

Неделя на российском рынке в целом была позитивная. В последнюю торговую сессию в пятницу российские индексы открылись вверх и продолжали повышаться большую часть торгов на фоне роста нефтяных цен. В результате индекс ММВБ обновил четырёхмесячный максимум и составил 2033 пунктов, до нового пятимесячного максимума остается сделать полшага.

Динамика нашего рынка в последние недели в значительной степени определяется увеличившимся спросом иностранных инвесторов на российские акции.

Об этом свидетельствует статистика, согласно которой на прошлой неделе зафиксирован второй самый значительный с начала года приток средств в международные фонды, инвестирующие в российские акции. Поэтому сомнительно, что ралли, начавшееся на нашем рынке в конце августа, скоро закончится, тем более возвратом к его стартовой точке.

Котировки нефти марки Brent впервые с апреля этого года преодолели отметку $54,8 за баррель, после чего откатились и перешли к консолидации чуть ниже данного значения. Главным фактором роста для нефтяных цен выступило сильнейшее снижение доллара на мировом рынке. А также инвесторов вновь обеспокоили риски, связанные с ущербом нефтеперерабатывающей отрасли США от нового урагана — Ирма, обрушившегося на страну.

Кроме того, на рынок оказывает давление информация о том, что китайские власти вновь предпринимают попытки ограничить производственные мощности частных нефтеперерабатывающих предприятий. В любом случае, выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, как в Китае, так и в США, негативно отразится на нефтяном спросе в начале осени.

Мировые рынки вздохнули с облегчением после того, как Северная Корея в субботу обошлась без новых ракетных испытаний. Спрос на защитные активы снижается. Цены на золото корректируются вниз с годовых максимумов. Доллар США повышается против йены. Доходности американских гособлигаций растут.

Однако полностью расслабляться не стоит, геополитическая напряженность, связанная с Северной Кореей, ещё не снята с повестки дня.

Сейчас лучше выбирать хорошие долгосрочные истории. На российском рынке можно проследить интересный момент. Существует ряд компаний, привилегированные акции которых приносят большую дивидендную доходность, чем обыкновенные, при этом цена их ниже.

Например, привилегированные акции Татнефти примерно в 1,5 раза дешевле обыкновенных, однако их дивидендная доходность с 2001 года в среднем в 2 раза выше. И таких историй на российском рынке несколько, но не стоит забывать о рисках и всегда консультироваться с профессионалами перед принятием решений.

Наиболее грамотно справиться с задачей защиты сбережений от девальвации и одновременно от инфляции позволят финансовые инструменты, инвестирующие в валютные активы. Это могут быть валютные депозиты, структурные продукты с защитой капитала, еврооблигации. Причем еврооблигации пользуются особым спросом, ведь они сочетают уровень надежности депозитов и доходность в валюте, которую не может предложить ни один валютный вклад.

Но я хочу ещё раз подчеркнуть, что ситуация в экономике сложная, так что в идеале прежде, чем во что-то инвестировать, лучше составить со специалистом персональный финансовый план (ПФП), где были бы ясно отражены цели, возможности, доходы, расходы и текущее финансовое положение человека, а также даны четкие рекомендации по тому, сколько и во что вкладывать. У нас, в БКС Премьер, такой финансовый план Вам составят абсолютно бесплатно.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 104, комментариев: 0


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Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ
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