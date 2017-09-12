Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте:

«Интерес выборы для простого избирателя не представляют. Чего ходить, напрягаться - когда результат и так понятен?

С другой стороны на выборы были ориентированы определенные заинтересованная группа, приведшая своих сторонников к урнам, чем обеспечила себе победу ...

Рад ли я этому? Нет! Вот посмотрите на думы: городские, окружные, районные вы не увидите там молодых, энергичных полных новых идей , с энтузиазмом смотрящих в будущее города, округа. А сейчас кто сидит? пенсионеры! они не интересны молодежи и даже своим сверстникам. Ничего не генерируют, они просто восседают...»