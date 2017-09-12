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Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте:

«Интерес выборы для простого избирателя не представляют. Чего ходить, напрягаться - когда результат и так понятен?

С другой стороны на выборы были ориентированы определенные заинтересованная группа, приведшая своих сторонников к урнам, чем обеспечила себе победу ...

Рад ли я этому? Нет! Вот посмотрите на думы: городские, окружные, районные вы не увидите там молодых, энергичных полных новых идей , с энтузиазмом смотрящих в будущее города, округа. А сейчас кто сидит? пенсионеры! они не интересны молодежи и даже своим сверстникам. Ничего не генерируют, они просто восседают...»


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Сегодня в 11:26, просмотров: 328, комментариев: 8


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 11:28
Буддист террорист)))
Вольдемар
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Сегодня в 12:03
«Интерес выборы для простого избирателя не представляют. Чего ходить, напрягаться - когда результат и так понятен?" Для таких людей норма-зарыться головой песок в стиле страуса и будь что будет.
Вольдемар
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Сегодня в 12:05
В день выборов голову в песок, на следующий день ноют в инторнетах как все плохо и как достал режим. Это уже не смешно, это клиника ребята! https://www.youtube.com/watch?v=HeGxPwN3r1o
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:55
Не "зарыться в песок", нет интересу, нет тех людей которые могут заинтересовать своими новыми идеями, новым взглядом, своим отношением к избирателю. Вот кто такой "окружной депутат"? Это впервую очередь - человек который болеет душой за тех кто избрал его. Полномочия депутата окружной думы позволяют существенно улучшить жизнь избирателя. Привлечь на свою территорию предпринимателей, помочь развитию территории. Это не политическая должность или место где собираются политики, это место где работают, создают и контролируют расход средств округа. Причем рационального, не втягиваются в авантюры, поправляют власть - когда она дает пустые обещания, особенно на "перспективу". А политики нет места в окружном парламенте. Нам одних мягко говоря "политиканов" в госдуме хватает!
Как посмотрю на окружную думу, плакать хочется! Кого избрали?!
И кого туда еще "добирали"?! Коммунисты - смеху подобно, они от идеалов коммунизма давно отошли , у них в глазах "золотой телец"!
Либеральные демократы - тоже не лучше, одного поля ягода. Остальные - это те кто не нашел место во властной вертикале или недавно ее покинул! Вот теперь они ух! улучшат жизнь избирателя!
А кто им раньше мешал?! Школ в городе больше не становиться, ПТУ - о них ни кто и не думает даже, что рабочие профессии нужны округу! И получается что слесарь - сантехник, это "турист" из ближнего зарубежья, продавец - с высшим экономическим образованием.....
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:55
где я проживаю, довыборов не было ... хожу на выбору ибо воспитан так.
Рустем Алакаев
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Сегодня в 14:37
Не ходят на выборы не потому что народ таков, как вещает нонешняя элита (на голове корыто), потому что многие давно не верят, что они могут повлиять на решение. "Все равно выберут кого захотят", - народная мудрость.
А "элите" явка не нужна. Они даже "сушат2 ее специально. Пускает "информационные шашки" о том что выборы, - это грязное дело. В общем сеют панику и уныние. Взамен "элита" приводит своих, подтасовывает результаты, голосуют мертвыми душами и прочее.
Диграются.
Всеволод Кабозе Рустем Алакаев
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Сегодня в 15:20
может вы не знаете, как и другие, но есть другие силы и реальные, которые давно заявили и призвали своих сторонников не ходить на выборы, так как.......ну про это вы выше написали......
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:14
Если никто из кандидатов не устраивает, то голосую против всех, испортив бюллютень. Что бы власти не говорили, но если количество испорченных бюллетеней превысит количество отданных за победителя голосов, то легитимным он (победитель) считаться не может.

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