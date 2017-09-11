Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей

Ранее портал siapress.ru сообщил, о выставке фотографий «Двери в мир», которая пройдет с 1 по 20 сентября, по ул. Магистраьная 34/1. Также 6 сентября в 17:30 состоится встреча с Ириной Галкиной – автором выставки.

Автор выставки «Двери в мир» Ирина Галкина родилась в городе Озёрск Челябинской области, окончила Московский инженерно-физический институт по специальности «Прикладная математика». Профессиональная деятельность была связана с работой в институте экспериментальной метеорологии.

Круг увлечений Ирины – литература, искусство. Возвращаясь из поездок, она привозила с собой множество фотографий – коллекции музеев Европы, виды городов и другое. Со временем, Ирина выделила отдельную тему для съемок – это архитектура: здания, детали зданий: двери, окна и многое другое, относящееся к фасадам домов. Ирина с головой погрузилась в изучение истории, архитектуры, тщательно готовилась к предстоящим поездкам: искала карты городов, адреса интересующих домов, прокладывала маршруты.

За долгие годы был накоплен огромный материал. На сегодняшний день в коллекции автора более полумиллиона фотографий дверей из различных уголков мира.

Содержание выставки разнообразно: здесь и двери итальянской деревни, затерянной среди гор – грубые, обветренные, прошедшие огонь и воду, доски, привлекающие своей брутальной красотой. Двери самых разных стилей: барокко, готика, модерн и многое другое. Двери Брюсселя, Страсбурга, Парижа, Льежа, Гамбурга и т.д. Здесь двери великих – дом, в котором родился Бетховен, дома Рубенса.

Цель выставки – показать искусство оформления дверей, работы. художников, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства.

На подготовку первой экспозиции «Двери в мир», которая функционирует в настоящее время в сургутской галерее современного искусства «Стерх», а уже 30 сентября откроется в музее наукограда Обнинск Калужской области, ушло более шести месяцев.

Надеемся, что выставка будет интересна профессионалам: художникам, архитекторам, дизайнерам, строителям. Для кого-то она откроет новую страницу в мир прекрасного, заставит задуматься, изменить мир к лучшему.

«В наш век больших скоростей, высот, дверь превратилась в утилитарный стеклопакет, а как же хочется услышать порой: «она живёт в доме с красивой дверью», – говорит автор.