Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона

В театре актера и куклы «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона.

Театральный сезон начнется 17 сентября со спектакля «Всё дело в шляпе» (0+), который состоится в 11:00 и 13:00 на сцене Большого зала Сургутской филармонии. Вас ждет встреча с любимыми сказочными персонажами и приветствие-сюрприз.

«Год обещает быть очень насыщенным и интересным!», – воодушевила артистов художественный руководитель театра Галина Коптяева на традиционном сборе труппы. На ближайшие полгода все распланировано и расписано буквально по дням. Уже 24 сентября в 11:00\13:00 состоится новый спектакль «Курочка Ряба» (0+), который был поставлен молодым режиссером Анной Бессчастновой (г. Санкт-Петербург). Он создан для детей от 2 лет и рекомендован для просмотра всей семьей.

ТАиК «Петрушка» осваивает новые направления. В сентябре актрисы театра едут на II Межрегиональный фестиваля театров кукол «Золотое колечко» (г. Владимир). Финансирование на поездку получено от Федерального центра поддержки гастрольной деятельности по проекту «Большие гастроли для маленьких». В конце сентября делегация отправляется на Уральский театральный форум СТД (г. Челябинск). В октябре состоится участие в Международном фестивале театров кукол им. С.В. Образцова («Образцовфест») «Регионы России. Впервые в Москве». В ноябре – III Международный фестиваль современного искусства «Параллели» (г. Курган).

Помимо всех поездок театр будет показывать по воскресеньям репертуарные спектакли. Уже началась подготовка к IV Городскому фестивалю «КУКЛАград-2017», на который приглашены все сургутяне. В дни осенних каникул с 29 октября по 6 ноября у маленьких зрителей и их родителей будет уникальная возможность посетить 9 спектаклей в исполнении 8 театров. В Сургут приедут коллеги из Екатеринбурга, Перми, Кургана, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нефтеюганска. Вся театральная программа пройдет в залах Сургутской филармонии. А еще множество мастер-классов и выставок, которые раскроют все многообразие мира кукол.

На рамках фестиваля 6 ноября в 11:00\13:00 театр «Петрушка» покажет премьеру «МойДоДыр» (0+) по мотивам сказки Корнея Чуковского. Это большой музыкально- фантастический кукольный ширмовой спектакль, в котором задействована вся актерская труппа. На постановку получен гранд от Союза театральных деятелей РФ. Спектакль приурочена к «Году экологии».

В художественной мастерской театра полным ходом идет подготовка костюмов и декораций для новогодней кампании, которая пройдет с 25 декабря по 6 января. Уже известна ее концепция. На этот раз театр «Петрушка» решил обратиться к героям и сюжетам русских народных сказок – интермедия у ёлки носит название «Жили-были чудеса», а премьерный спектакль – «Сказ о Емеле, царе и щучьем волшебстве» (0+).