​Книга о советских бесах

Я уже трижды писал, что дискурс несогласных, дискурс оппозиции в сегодняшнем российском искусстве практически не заметен. Писатели никак не рефлексируют современную Россию, все ушли в исторические экскурсы, в кинотеатры протестная тема тоже не попадает. Даже Сорокин с Пелевиным в последнее время выдают умозрительные конструкты. Несколько удачных вещей, резонирующих со временем, было у Бориса Гребенщикова, но это капля в море. Голос несогласной интеллигенции потонул в море безмолвия.

К чему эта преамбула… Наткнулся я тут на книгу, которая меня в хорошем смысле зацепила. Имя автора, скорее всего, вам ничего не скажет – Владимир Кормер. И свой лучший роман «Наследство» (его я и прочитал) он закончил в 1975 году. Писал без надежды опубликовать в СССР, хотя работал он – на минуточку – в идеологическом журнале «Вопросы философии». «Наследство» – настоящий подпольный роман, чистый андеграунд. Роман о несогласных, об инакомыслящих, о диссидентах, о мятущихся душах, о нонконформистах постоттепельной поры. О русской интеллигенции – если проще.

Вообще романов о диссидентах у нас категорически мало, хотя, на мой взгляд, несогласных с «линией партии» в нашей стране всегда было немало, судьба их зачастую трагична, и именно их сомнения, их совесть, их споры в итоге ломали консервативную русскую матрицу и, смазывая ее ржавые шестерни, заставляли срываться с мертвой точки.

Герои романа Кормера «Наследство», постоттепельные интеллигенты, не смогли найти себя в советском обществе: кто-то ждал помощи от Запада, кто-то видел спасение в религии, кто-то - в водке, пьют в книге много, особенно по сегодняшним меркам. Разумеется, подпольные люди – не червонцы. Вообще жизнь в андеграунде редко делает людей светлее и краше.

70-е – весьма любопытный советский период. Интеллигенция, выходцы из низов, но с большим количеством собраний сочинений в книжных шкафах, стала составлять половину населения страны. Случился настоящий взрыв в культуре – Тарковский, Высоцкий, Окуджава, Юрий Любимов с «Таганкой», Трифонов… И уже выходит знаменитая«Хроника текущих событий», машинописный информационный бюллетень правозащитников. Неподцензурный, разумеется. Видимо, Кормер хорошо знал диссидентов той поры и спешил заполнить роман их портретами – порой нарочито шаржированными. Сюжет немножко сбивчивый, но ближе к концу он становится даже слегка детективным, все тайны раскрываются в финале. А сбивчивость, возможно, еще и объяснятся тем, что над автором постоянно висел дамоклов меч – звонок в дверь, обыск, конфискации рукописи. Кстати, обыски у писателя все же случились, но тот заранее отвез рукописи к друзьям.

Любопытно¸ что русская эмиграция «Наследство» не приняла, слишком амбивалентным казалось отношение автора к своим персонажам, он не рисовал их героями, наоборот - он рассказывал об их иллюзиях и ошибках. В итоге в тамиздате роман вышел в сильном сокращении. А в СССР его опубликовали лишь в 91-м, после смерти автора.

Тут еще надо добавить, что качество прозы довольно высокое, в СССР хорошо писали и подпольные авторы. Возможно, Кормер по качеству проигрывает Трифонову, Аксенову и Искандеру, но бьет одной левой практически любого постсоветского писателя. Скажем, поднятый несколько лет назад на щит «Лавр» Водолазкина на фоне «Наследства» кажется бессмысленной поделкой.

Конечно же, при чтении вспоминаются и «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой, и «Возвращение в Египет» Владимира Шарова, и «Учебник рисования» Максима Кантора (вот, кстати, Кантор что-то позаимствовал у Кормера, стиль весьма похожий). В российской прессе сравнивали «Наследство» с «Бесами» Достоевского, и это довольно остроумное сравнение, что-то в нем есть, все эти подпольные батюшки, сектанты с мыслями о Небесном Иерусалиме, различного рода диссиденты в каком-то смысле и есть «советские бесы».

Вот книги о постсоветских бесах и не хватает нам сегодня.