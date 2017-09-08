Едешь-едешь в школу, а потом — бац!

С приходом сентября новый трудовой сезон стартовал не только для педагогов и учащихся. Для того чтобы школьная жизнь закипела, целая армия специалистов — от медика до повара столовой — вливают в общий котел частичку своего труда. О своей причастности к этому важному процессу вполне могут говорить и водители школьных автобусов, которые каждое утро заступают на смену, чтобы «приблизить» юных жителей поселков Сургутского района к знаниям.

Необходимость централизованно доставлять учащихся к отдаленным образовательным учреждениям существует еще у нескольких поселений района, таких как Песчаный, ДНТ «Барсовское», Угут, Малоюганский. А при том, что 24 процента школьников Сургутского района, ввиду нехватки учебных площадей, учатся во вторую смену, обеспечение детей безопасным транспортом в зимниее темное время суток чрезвычайно важно.

«После трагических событий с югорскими спортсменами, мы пошли дальше, и позаботились о дополнительном оснащении автобусов, закрепленных за учебными заведениями, проблесковыми маячками, — рассказал «НГ» глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — И, к слову, наткнулись на непонимание со стороны ГИБДД, пришлось вести переговоры, доказывать, что это не каприз и не нарушение, а необходимость».

Конечно, в идеале школьники должны учиться только до обеда и в школах шаговой доступности, но глава Сургутского района Андрей Трубецкой сетует, что пока очереди из инвесторов, желающих строить в поселениях новые школы, нет. Чтобы решиться на государственно-частное партнерство с округом, одного желания мало, необходима устойчивая материальная обеспеченность. Отложить получение прибыли на несколько лет пока готов только один реальный застройщик, заинтересовавшейся Белым Яром. Сегодня переговоры с ним вышли на финальную стадию.

К слову, в вопросе капитальной перезагрузки районного образования большие надежды глава муниципалитета возлагает на Татьяну Османкину, своего нового заместителя. «Это ценное приобретение, профессионал высокого класса. Людей, которые настолько хорошо знают свое дело, немного», — отметил Андрей Трубецкой.

Известно, что и сама Османкина, по долгу службы вновь окунувшись в социальные проблемы Сургутского района, нашла, что поселковые образовательные учреждения находятся во вполне достойном состоянии. Несмотря на отдаленность многих из них, обеспечение учебными материалами, инвентарем, выходом в интернет — не хуже, чем в некоторых городских школах.