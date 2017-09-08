Сургутская неделя. Пляски и бобры

Помните, мы обещали замерить градус городской напряженности по итогам минувшего праздничного длинного уикэнда — начиная с Дня знаний и завершая Днем работников нефтяной и газовой промышленности? Докладываем: градус упал. И на термометрах, и, похоже, в обществе. Если напряжение и осталось, то где-то глубоко внутри, и то — возможно, по поводу несостоявшегося лета.

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1 сентября линейки прошли как обычно, не считая рамок металлоискателей. Вообще, эта рамка становится настоящим символом нашего времени: сначала она появилась в аэропорту, затем — в городской администрации (или наоборот?), а сейчас стала непременным атрибутом сколь-нибудь массовой городской жизни. На день газовика и нефтяника народ тоже через нее пропускали, да еще и досматривали, что создало определенные сложности и легкие столпотворения, но, как говорится, с пониманием происходящего.

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Когда базовая потребность в безопасности удовлетворена, начинают удовлетворяться остальные, согласно пирамиды Маслоу. Тут вам и шашлык, и заварное пирожное, и чай-пиво. Затем — зрелища, вплоть до «Зверей». Кстати, о зрелищах: на праздничных улицах сплошной продакт-плейсмент, тут тебе и красный слон с логотипом на боку, и маскот-майонез, не дай бог приснится. В общем, каждый извлекал пользу из праздника по-своему, даже дождь был полезен — ни одного солнечного удара не зафиксировано.

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Да! Газовики еще открыли памятник себе в традиционном для нашего города реалистично-индустриальном стиле каслинского литья. Хотели, говорят, чтобы сразу было понятно, что — газовик. Ну, каска, шаровой кран — все сходится. А я вот подумал, что подобные памятники вполне можно унифицировать: нахлобучь на фигуру бушлат и воткни рядом штурвал — моряк. Надень костюм и вручи кейс — банкир. Повесь на плечо шланг и вручи ключ — сантехник. Но у нас — чугунный газовик, это сразу ясно. Хороший памятник, без разночтений, вроде тех, что до сих пор вьются вокруг монумента «длинному рублю» у офиса Газпром переработки.

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Теперь про последствия неназванного теракта, которые тоже были — в виде двух митингов и одного круглого стола. Официальный митинг с Комаровой и Богдановым прошел у Мемориала Славы, благо, повод нашелся — вспоминали трагедию в Беслане. «Совесть» же немногочисленно помахивала флагами под дождичком у СурГУ под пристальным оком полиции. Звучали вялые требования провести служебную проверку антитеррористических подразделений в связи с событиями 19 августа. Полиция не менее вяло не реагировала.

Вишенкой на торте антитеррора стал круглый стол все в том же СурГУ, посвященный профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве. Мероприятие из серии «за все хорошее против всего плохого» продемонстрировало виртуозное умение спикеров проводить необходимую профилактическую работу, не обращая внимания на очевидный к тому повод. Редкое умение, прямо мастер-класс.

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Из городской повседневности — практически завершился ремонт дорог. В улицы были успешно вкопаны 850 миллионов рублей, что много. Но не все успели вкопать, два участка доделают до конца месяца, а некоторые места оставят, расковыряв и слегка припудрив, до следующего года. Ругать тут некого и незачем, ведь ремонт, всем известно, невозможно закончить, его можно только прекратить. В нашем случае — временно, в связи с надвигающимися сугробами. Ну, и деньги закончились, что так же неизбежно, как и сугробы.

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Напоследок — два события из мира прекрасного. Во-первых, в Сургуте освящен еще один православный храм, на этот раз — студенческий, во имя святой мученицы Татьяны. Студентов в городе много, так что не все им теперь в кино да в клуб. Во-вторых, в Сургут завезли бобров. Две пары зверушек привезены из Воронежского биосферного заповедника в охотхозяйство «Еловое» для восстановления численности в наших пенатах. Когда бобров станет примерно столько же, сколько студентов, можно будет подумать, что с ними делать. А пока у меня все.