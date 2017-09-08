Треть сургутян мечтает иметь доход в 1 млн рублей

Почти половина (49 процентов) читателей siapress.ru заявили, что мечтают о доходе в 100 тыс. рублей. Третья часть (33 процента) заявили, что их устроил бы доход в 1 млн рублей, при средней зарплате по РФ в 36 тысяч. Более скромные читатели отметили, что мечтают о зарплате в 50 тыс. и 36 тыс. рублей (6,8 и 5,2 процента соответственно). Оставшиеся 6 процентов отметили вариант «Иное».

Напомним, что служба исследований HeadHunter составила топ самых высоких зарплат апреля в пяти популярных категориях. В двух из них в топ-10 попали города Югры: Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Читайте более подробно по ссылке.