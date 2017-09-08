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Это фантастика

Проект эстакады над парком «За Саймой» угрожает развитию главного места отдыха горожан

Фото Ирина Швец
Фото Ирина Швец

Во время подведения итогов II Урбанистического форума, в День строителя, столичные эксперты — профессор высшей школы экономики Михаил Блинкин и директор института «Урбаника» Антон Финогенов показали общественности проект благоустройства парка «За Саймой», разработанный по заказу сургутской администрации. Отзывы участников форума о нем были весьма благожелательными, однака в проекте была упущена одна существенная деталь — по генплану Сургута над рекой и парком должна появиться эстакада, которая соединит пр. Комсомольский и пр. Ленина в районе СурГУ.

Ранее эту тему уже публично озвучивал депутат городской думы Алексей Кучин, что вызвало обеспокоенность горожан, поскольку парк «За Саймой» является чуть ли не основным местом отдыха сургутян, и появление дороги над ним явно не пойдет ему на пользу. «НГ» выяснил подробности проекта, а также планы администрации по его воплощению.

Согласно официальному ответу чиновников на запрос «НГ», и к счастью сургутян, появления дорожной магистрали над Саймой и парком в ближайшее время ждать не стоит. До 2020 года ни в одной муниципальной, окружной или государственной программе никакой путепровод не упоминается.

По плану развития центра Сургута, эстакада должна появиться только в 2031-2035 годах (к слову, примерно тогда же НАСА собирается лететь на Марс). Также чиновники сообщают, что при включении эстакады в генплан города учитывалась ценность парка «За Саймой».

Проект представляет собой дорожную магистраль, проходящую над рекой и «разрезающую» парк «За Саймой». О его технических характеристиках ничего не сообщается. Все, что имеется — это упоминание эстакады в Дорожной карте по реализации генплана города и примерная сумма затрат — 600 млн рублей, из которых 480 должен предоставить округ, а 120 лягут на бюджет Сургута. Интересно и то, что решение о включении эстакады в генплан было принято 6 июня 2016 года — то есть в тот момент, когда в городе установилось безвластье после отставки Дмитрия Попова.

Однако главная проблема, по утверждению депутата Кучина, даже не в том, что эстакада может нанести урон рекреационной зоне на берегу Саймы в туманном будущем: уже сам факт того, что транспортная магистраль включена в генплан города, мешает развивать парк и прилегающие территории.

«Сейчас денег на эстакаду нет, но предположим, что через какое-то время в город зайдет инвестор, готовый профинансировать строительство, — справедливо замечает Алексей Кучин. — Совершенно определенно можно сказать, что инфраструктура магистрали нанесет урон парку».

Согласен с коллегой и депутат Максим Слепов — именно по территории его избирательного округа должна пройти эстакада. По его мнению, существует компромиссный вариант — строительство моста от набережной Ивана Кайдалова до полуострова с университетом.

«Я бы все-таки пересмотрел вопрос по эстакаде, — комментирует ситуацию депутат Слепов. — Строительство, когда бы оно ни началось, будет проходить в том числе и на территории парка, и неизвестно, какие последствия для него это будет иметь. И потом, над территорией парка будет нависать целая магистраль, а это явно не одна и не две полосы автодороги, что, прямо скажем, не очень комфортно для жителей. Необходимо также рассмотреть вопрос, насколько эстакада необходима и как ее появление или отсутствие скажется на транспортной ситуации на том же перекрестке Ленина и Университетской.

Как альтернативу можно рассмотреть строительство моста от набережной Ивана Кайдалова к полуострову с университетом — это и дешевле для бюджета, и парка не коснется».

Как бы там ни было, сегодня проект эстакады над парком выглядит как минимум фантастически — и с точки зрения экономической ситуации, и с точки зрения его острой необходимости, и, прежде всего, с точки зрения интересов горожан. В условиях, когда качественно обустроенные рекреационные зоны для отдыха сургутян можно пересчитать на пальцах одной руки, нет пляжа, обустроенных велодорожек и прочих элементов инфраструктуры для отдыха, проект строительства эстакады — это настоящая катастрофа для города. Настораживает и тот факт, что речи о том, чтобы реализовать представленный столичными экспертами проект благоустройства парка, пока не идет.

Однако пока обнадеживает что генеральный план города можно изменить и, приложив минимальные усилия, просто переиграть явно ошибочное решение с размещением эстакады. Для этого необходимо лишь соответствующее решение администрации города, согласие думы и минимальная политическая воля.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 90, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:10
Опять этот Слепов со своими мостами. НЕ НУЖЕН НИКАКОЙ мост к универу, там нет проблемы доступности!

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Мнения

Это фантастика

Это фантастика
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