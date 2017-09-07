Письмо анженерной работы

В одном из своих блогов я писал, как журналисты по долгу службы иногда развлекаются, почитывая официальные пресс-релизы, иногда блистающие рассказами про "покос газонов". Но это далеко не все наши развлечения – иногда мы еще становимся невольными свидетелями переписки между чиновниками и простыми (либо не очень простыми) людьми. Хочу поделиться свежим и очень показательным примером того, как и для чего городская власть обращается к человеку, и как он ей отвечает.

Если вы вдруг не нашли в себе силы дочитать до конца, то я поясню - свою подпись под этим поставил человек с высшим инженерным образованием, замглавы Сургута Николай Кривцов.

Давайте, как мы уже почти привыкли, скромно потупим взгляд, зацепившийся за по меньшей мере три пунктуационные и две грамматические ошибки, и притворимся, что мы не заметили эти маленькие «опечатки». В конце концов, мы же платим из своих налогов зарплаты чиновникам за то, чтобы они вкладывали свое рабочее время в решение городских проблем, а не вычитку своих писем на правильную расстановку запятых (хотя опция «грамотность» вроде как по умолчанию входит в пункт «высшее образование», которое необходимо муниципальным служащим). Так что давайте перейдем к сути письма. Там речь идет о том, что администрация в благородном порыве и ввиду «многочисленных жалоб» на содержание компрессорно-насосной станции хочет эту самую станцию забрать в свое распоряжение.

Тут я хочу передать слово автору ответа на обращение г-на Кривцова, а затем подвести итог. Скажу только, что подробный разбор крылатых фраз, вылетающих из недр сургутской администрации, становится не только нашим, а общегородским развлечением. Насладитесь им:

«В ответ на Ваше письмо № 01-11-7355/17-0 от 17.08.2017 сообщаем, что в настоящий момент о «многочисленных жалобах», которые поступают «на протяжении длительного времени» в адрес администрации города по поводу якобы ненадлежащего содержания объектов водоотведения, находящихся в нашей собственности, нам ничего неизвестно. Нам также неизвестно хотя бы об одной жалобе по этому поводу.

Просим Вас разобраться:

1.Кто и по какой причине утаивал от нас – собственников имущества - «многочисленные жалобы»? Кто конкретно обращался с жалобами и по какому поводу были эти обращения?

2.Кто и как определил, что был факт или факты ненадлежащего содержание объекта и почему мы не знаем ничего о контрольных мероприятиях?

3.На каком основании автор письма, которое вы подписали, устанавливает такие сжатые сроки для ответа?

Не можем не обратить Ваше внимание на техническую безграмотность составителя письма, который сообщает об «отсутствие технической эксплуатации». Согласно ГОСТ 25866-83 под технической эксплуатацией понимается «часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия».

Равным образом не можем не обратить Ваше внимание и на юридическую безграмотность автора письма, который предупреждает нас «о несоблюдении природоохранного законодательства», будучи работником администрации. С прискорбием сообщаем Вам, что с 2006 года у муниципалитета отсутствует функция экологического контроля, данная функция – исключительно прерогатива органов государственного управления. Но красноречивее всего о юридической компетенции автора свидетельствует угроза применения дисциплинарных взысканий. Школьники, изучающие "Обществоведение", знают, что привлечь к дисциплинарной ответственности работника предприятия может руководитель этого предприятия. Автор считает себя таковым? На каком основании?

Поскольку исполнители так обеспокоены «надежным обеспечением сточных вод» и «возможностью экологической катастрофы», но, по всей видимости, не утруждали себя изучением истории вопроса, доводим до Вашего сведения следующую информацию.

На территории Восточного промышленного района администрацией города в течении короткого времени были закрыты 3 их 4 КНС. В это же время одна из КНС находилась в ведении ГРЭС-1. В результате недостаточного финансирования или крайне низкого уровня технической грамотности, а возможно и в сочетании обоих факторов, оборудование КНС пришло в практическую негодность. Следует отметить, что начальником службы организации технических сервисов Сургутской ГРЭС-1 в то время был Н.Н. Кривцов. Именно в тот момент и сложилась критическая ситуация с транспортированием сточных вод и мы вынуждены были, ввиду неспособности администрации города решить задачу перекачки отработанных вод, приобрести (на ЗАКОННЫХ основаниях) данную КНС, чтобы как раз и не допустить упомянутой в Вашем письме «экологической катастрофы». Впоследствии мы неоднократно пытались донести до администрации города информацию о бедственном положении со сточными водами Восточного промрайона, но занятая, как оказалось позднее, противоправными делами, администрация на наши обращения не реагировала.

На ультимативное предложение о безвозмездной, то есть даром, передаче КНС в муниципальную собственность вынуждены ответить отказом по следующим причинам:

1.Финансирование ремонта данной КНС не заложено в бюджет ни города, ни Горводоканала, то есть надежда на ремонт в обозримом будущем не появится.

2.Отсутствует оценка технического состояния оборудования КНС – нет дефектной ведомости.

3.Резко возросшее количество отказов городских сетей водоснабжения и водоотведения вызывают у нас подозрение о невозможности проведения качественных ремонтов даже того оборудования, которое уже находится в муниципальной собственности.

И в заключение. Мы не доверяем слухам в бизнес сообществе о том, что некоторые чиновники не гнушаются рейдерскими захватами чужой собственности, но содержание и тон Вашего официального письма приневоливают наши мысли и выводы относительно истинной цели обращения, и вынуждают считать упомянутые выше кривотолки, если не абсолютно справедливыми, то не очень далекими от истины.

Понимая, что наш ответ на Ваше предложение может вызвать сильные эмоции и, как следствие, привести к скоропалительным решениям без тщательного изучения фактического состояния дел и вне цивилизованного договорного процесса, оставляем за собой право предоставить переписку и комментарии к ней средствам массовой информации».

Как вам?

Знаете, ходили слухи, в которые я, как и автор ответа на письмо замглавы, не был склонен верить: мол, рядовые технари ГРЭС-1 были несказанно рады и три дня отмечали уход своего начальника Николая Кривцова, которого Вадим Шувалов как сына старого друга забрал в администрацию. Ей-богу, после чтения подобных писем и не в такое поверишь.

А если серьезно, то через эту переписку мы видим всю драматичность той ситуации, в которой оказался Сургут. Мы видим низкий уровень грамотности и высокий уровень «хватательного» рефлекса у представителей городской власти. Мы видим их неспособность анализировать ситуацию, погружаться в историю вопроса, разрешать конфликты и спорные моменты посредством переговоров и хоть сколько-нибудь интеллектуальных подходов. Мы видим, что городом правят не очень грамотные, зато крайне предприимчивые и хваткие люди.

Этим же объясняется отчаянное нежелание наших чиновников вживую общаться с неудобными для них журналистами (напомню, с нашей редакцией городская администрация контактирует только через запросы). Если они даже на бумаге совершают целые пачки пунктуационных, грамматических, логических, юридических и прочих ошибок, то что будет, если они будут в ходе прямого разговора отвечать на вопросы корреспондентов?

Но вечно прятаться от диалога с обществом (а не столь милого монолога через соцсети и пресс-релизы) не получится. Рано или поздно предметный и очень конкретный разговор должен состояться. А каким этот разговор будет – вы прочитали выше в той замечательной переписке.