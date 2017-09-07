Хорошийфутбол - такой футбол нам нужен!

С 25 по 27 августа в Тобольске состоялся «Финал четырех» проекта #Хорошийфутбол.

В финале приняли участие команды из Нижневартовска, Благовещенска (республика Башкортостан), Дзержинска и Тобольска.

В проекте приняли участие специально приглашенные гости: российский футболист, заслуженный мастер спорта России (2008), бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, трёхкратный чемпион России Роман Широков и российский телеведущий, спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев.

Финал открыл глава Тобольска Владимир Мазур. Вслед за ним словами напутствия участников поддержала представитель СИБУРа Елена Бельская. «В 2018 году состоится чемпионат мира. Зная ограничения по возрасту, все вы станете участниками этого чемпионата, но только на трибунах, — отметила Бельская. — Пройдет немного времени, и мы уверены, такие проекты [как #Хорошийфутбол — Прим. ред.] помогут вам выходить на большие соревновательные арены и становиться участниками значимых и важных мероприятий».

В течение трех дней проходила напряженная борьба между коллективами за первенство в финале. И по итогам встреч победу одержала команда Тобольска, обеспечив своему городу проведение следующего спортивного финала 2018 года в своем городе.

После решающего матча компания «Сибур» организовала флешмоб. Желающих принять участие пригласили в центр стадиона, где им раздали воздушные шары и маркеры. Дети, болельщики и организаторы написали свои сокровенные мечты на воздушных шарах и в один момент отправили их в небо.

Вторым призом #Хорошегофутбола стала футбольная школа «Чемпионики», которую получит команда болельщиков из Благовещенска, как самый активный ФутКом из всех участвующих городов.

Напомним, что напряженная борьба за этот приз шла несколько месяцев. Все представители футкомов получали от организаторов задания, которые с каждым этапом становились все сложнее. Их главная задача заключалась в том, чтобы привлечь максимальное количество заинтересованных людей к данному проекту.

Команда Благовещенска





Команда Дзержинска





Команда Нижневартовска





Команда Тобольска

Справка: Проект #Хорошийфутбол организован компанией «Сибур» в рамках благотворительный программы «Формула хороших дел», представляющую собой серию футбольных мероприятий для детей 11-12 лет, тренеров и болельщиков, на которых раскрываются таланты, и усиливается любовь к спорту.

«Чемпионика» – сеть футбольных центров для детей. Более 6000 детей уже ходят на тренировки в 368 центрах по всей России.

«ФутКомы» – это городские сообщества в Благовещенске, Дзержинске, Нижневартовске и Тобольске.