Более половины аудитории siapress.ru уверены, что Сергей Пустозеров не заслуживает уголовного наказания

Портал siapress.ru провел очередной опрос среди своих читателей и выяснил, что более половины из них (55,1 процента) считают, что директор сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров, по их мнению не заслуживает уголовного наказания. Противоположную позицию приняли всего 12 процентов респондентов. Не смогли определиться со своим выбором треть опрощенных (32,9 процента).

Более подробно читайте в выпуске «О чем говорят» с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.