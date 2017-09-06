Рабочая группа в Сургуте продолжает мониторинг качества дорожных работ

Вчера ночью члены рабочей группы по проведению мониторинга работ и специалисты КСП выезжали на участок по улице Маяковского, которая попала в число самых плохих по результатам последнего опроса жителей города в ходе проекта «300 сургутян».





Также в ходе ремонтных работ было заменено дорожное полотно на участке между улицами Профсоюзов и Быстринская.

Члены рабочей группы проверили наличие необходимых документов на материалы, проконтролировали соблюдение технологии строительства.