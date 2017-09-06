Какие самые яркие воспоминания и любимые уроки остались в памяти у сургутских депутатов ? // ФОТО

Редакция siapress.ru подготовила для вас обзор воспоминаний сургутских депутатов о их любимых уроках и школьных годах. Они были опубликованы в группе думы города Сургута Вконтакте.

Надежда Красноярова: «Я очень любила физику, участвовала во всех олимпиадах по этому предмету и побеждала. У нас был замечательный учитель, который преподавал этот предмет так, что он был для нас самым интересным! И вообще, мне казалось, что именно физика дает ответы на все вопросы!»

Татьяна Калиниченко: «Математика – мой любимый школьный предмет с 1-го класса. Мне нравится решать задачи, находить ответы на логические вопросы. Математика нужна абсолютно во всех сферах жизни. Каждый день мы пользуемся простыми арифметическими действиями: чтобы делать покупки, чтобы планировать свое время. В каждой профессии так или иначе используются математические расчеты, даже если это незаметно с первого взгляда».

Игорь Бруслиновский: «Моими любимыми предметами в школе были физкультура и история. К 8-му классу интерес вызвала математика».

Сергей Васин: «На фото я – второй справа. Никто не поверит в наше время, что я пришёл в школу, не зная буквы «А». И школы были простые, без гимназий, лицеев… Но это не помешало мне закончить Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства с красным дипломом. При этом за 5 лет учебы я получил только две четвёрки».

Владимир Клишин: «Мой любимый предмет – химия. Он мне всегда был интересен и давался очень легко. Я думаю, что проводить опыты и выяснять, от чего зависят реакции, – очень интересно!»

Алексей Кучин: «Любимым предметом была математика, от решения примеров и задачек получал настоящее удовольствие. В отличие от гуманитарных предметов тут все было просто, не нужно было запоминать кучу странных исключений и правил. Обычно логика и творческий подход всегда позволяли найти правильный ответ».

Дмитрий Пахотин: «Любимые предметы – история и география. Любимые, потому что интересные. Всегда любил представлять себя где-нибудь в средневековье или на улочках Мадрида...».

Василий Птицын: «Любимым предметом было черчение. Именно этот предмет был особенно интересен за школьной скамьей. От урока я получал удовольствие, и вел этот предмет самый лучший учитель».

Виктор Рябчиков: «Мои любимые предметы в школе – история, литература и физика. И причиной тому были сами учителя. К учителю физики бежали на урок, как на праздник. Учитель литературы – Силин Михаил Филиппович, фронтовик, навсегда остался в памяти примером служения обществу, Отечеству».

Елена Яценко: «Из всех предметов, изучаемых мною в школе, больше всего мне нравилась математика. Эта школьная дисциплина требует упорства в достижении цели! Математика учит точности мысли, логике, умению делать обобщения».