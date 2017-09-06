Как часто читатели siapress.ru оставляют чаевые ?

Половина голосующей аудитории (46,9 процентов) siapress.ru выборочно дают чаевые официантам, сборщиками мебели, работникам АЗС и пр. Пятая часть респондентов (20,8 процентов) ответили, что дают только официантам, но всегда. Противоположную сторону заняли 14,3 процента читателей, они ответили, что никогда не оставляют чаевых.

В зависимости от настроения чаевые оставляют 11,3 процента респондентов. И лишь 6,8 процентов отвечающих заявили, что оставляют чаевые всем и всегда.