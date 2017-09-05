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​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ

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Фото uainfo.org
Фото uainfo.org

Добрый день уважаемые инвесторы!

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Об итогах недели и лета на фондовом рынке, экономических последствиях урагана Харви и актуальных осенних идеях на рынках акций США и России мы поговорим сегодня.

Под занавес лета наш рынок вышел на новые максимумы вблизи 2030 пунктов. Август завершился на мажорной ноте прежде всего на фоне позитива на внешних рынках и снижением геополитических рисков. Впрочем, и качественных драйверов роста не особо много, поэтому в ближайшее время маловероятно, что индекс ММВБ сможет уйти выше серьезного сопротивления на 2035 пунктах.

В эту осень мы вошли еще с одним дестабилизирующим и неуправляемым фактором – ураганом Харви, который продолжает бушевать на побережье Мексиканского залива, оставляя масштабные разрушения и подтопления в Техасе и Луизиане. Цены на нефть WTIиз-за падения спроса в США резко снизились, ненастье привело к закрытию уже около четверти всех мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Теперь рынок закономерно ждет рост запасов.

По нашим оценкам, на восстановление затопленных НПЗ на юге США может уйти несколько недель, сказать точнее сейчас вряд ли кто-то сможет. Ущерб уже нанесен значительный, бедствие продолжается и, к сожалению, есть прогнозы о повторных катаклизмах.

В то же время, надо понимать, что природные бедствия даже такого масштаба – явления временные. Фундаментально рост мировой экономики и сопутствующий рост потребления поддерживают стоимость «черного золота». С учетом разнонаправленных факторов мы не ждем ни существенного падения, ни существенного роста котировок в предстоящие месяцы. Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне 50-54 доллара за баррель.

Ожидания осторожные – мы не исключаем скорой коррекции на американских площадках. С одной стороны, экономика США демонстрирует явное улучшение. Во II квартале прирост ВВП составил 3%. Это максимум с начала 2015 года.

С другой стороны, инициативы Трампа в Конгрессе одна за другой терпят фиаско. Реформу системы здравоохранения, которую принято считать предвестником налоговой реформы, протолкнуть не удается. С ноября 2016 года рынок США сильно вырос именно на ожиданиях налоговых изменений, а также масштабных инфраструктурных расходов.

Растет для США и геополитический риск, в частности, инвесторов нервирует эскалация конфликта с Северной Кореей. Ну и упомянутый выше ураган Харви нанес удар по нефтегазовой инфраструктуре США, что может негативно повлиять на прибыль сырьевых компаний за IIIквартал.

Сейчас лучше выбирать хорошие долгосрочные истории. Например, мы видим такие идеи в технологическом секторе. Крупные компании Apple и Alphabet с их стабильным бизнесом имеют неплохой долгосрочный потенциал. Бумаги сегмента здравоохранения могут стать неплохим защитным активом в более сложных рыночных условиях. Среди лидеров отметим Pfizer и GileadSciences, богатых на «кэш».

Стриминговые инициативы и качественный контент в перспективе способны подогреть акции Walt Disney. Не забываем и про Amazon, это король интернет-ритейла. Пока акции достаточно перегреты, но в случае более серьезной коррекции они могут стать очень интересным объектом для инвестиций.

Что касается нашего рынка, то с учетом рисков глобальной коррекции в целом стоит сфокусироваться на бумагах с растущими финансовыми показателями и хорошей дивидендной доходностью. В металлургии это Полюс и ГМК Норильский Никель. В нефтегазовом секторе это, пожалуй, Газпром. В ритейле –X5. Среди девелоперов – Эталон. В транспорте – Глобалтранс и НМТП.

Конечно, это не все идеи на рынке. Чтобы узнать больше, можно прийти к нам в офис на бесплатную консультацию. Финансовые советники БКС Премьер с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят для вас персональный финансовый план.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 14, комментариев: 0


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​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ

​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ
Об итогах недели и лета на фондовом рынке, экономических последствиях урагана Харви и актуальных осенних идеях на рынках акций США и России
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