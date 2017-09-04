Вот, резня в Сургуте. Причем, там же подробности ужасающие, да? Этот парень – у него была ячейка. Этот парень снялся. Это было не обращение ИГИЛ перед тем, как он вышел прохожих резать на улицы, а это он снялся на фоне черного флага со словами «Вот я собираюсь резать прохожих». Значит, перед этим он еще пытался поджечь супермаркет, в котором он работал. То есть там была длинная цепочка.

И, вот, спустя неделю после этой резни, уже 2 недели, единственное высокопоставленное лицо, которое выразило поддержку жителям города, это президент Франции Эмманюэль Макрон. Он написал, что терроризм бьет повсюду и солидарен с жертвами.

Вот, Владимир Владимирович, если я ничего не пропустила, ничего не сказал по поводу этого теракта, а федеральные каналы как раз в это время освещали теракт, который произошел в финском городе Турку. Точно то же самое, тоже там террорист напал с ножом на прохожих, и получилось, что жители Сургута прекрасно знали о том, как режут прохожих террористы в растленной Европе, но, вот, в Сургуте ничего похожего не происходит. Более того, там сургутская полиция первые сутки, как утверждается, запрещала местным СМИ публиковать информацию о нападении.

То есть, видимо, то, что он совершил, было мелкое хулиганство. Теракты, как мы знаем, это по части Кирилла Серебренникова – вот, его как раз расследует ведомство, которое занимается терроризмом.

Теперь Сургут. Сам мальчик дагестанец, но, как я уже сказала, задержаны десятки знакомых. Причем, там одного из этих знакомых, например, зовут Наим Икромов. Этот молодой человек вместе с родителями и братом переехал в Сургут из Таджикистана. То есть среди задержанных много выходцев из Средней Азии. Более того, согласно исследованию Карнеги-Центра (здесь я цитирую данные «Новой газеты») с 1990-го года по 2015-й в Уральском Федеральном округе на 70% возросло количество выходцев из Средней Азии.

В результате доля мусульманского населения округа выросла почти на 100 тысяч человек. Например, в Тюмени доля мусульманского населения уже составляет 10%, в Ханты-Мансийском автономном округе составляет почти 16%. Ну, в том же Сургуте тоже это около 10% от численности Сургута, то есть около 45 тысяч человек. И среди них есть люди, которые уехали воевать в Сирию, их около 7-ми. В том числе в Сирию уезжали не только уроженцы Средней Азии, уезжал там, например, русский, которого зовут Денис Толстов.

Оригинал