​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц

Ранее СИА-ПРЕСС опубликовал рейтинг 5 самых успешных жен сотрудников сургутской администрации. Но в городской власти есть еще и успешные руководители-женщины, у многих из которых есть почти столь же успешные мужья. Дабы соблюсти справедливость и равноправие полов, мы подготовили для вас рейтинг из 5 самых богатых мужей сургутской администрации по итогам деклараций за 2016 год.

5 место. Супруг начальника управления записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута Татьяны Марковой.

За 2016 год он заработал 1 325 247,64 во владении квартира 23,9 кв.м. и земельный участок 950 кв.м., также во владении имеет 3 автомобиля ToyotaLandCruiser 120, Toyota Corolla и UAZPatriot, по мимо этого моторную лодку X-CRAFT 46 DCM и два прицепа ЛАВ -81012, МЗСА 817718.

Доход Татьяны Марковой 2 336 593,07

4 место. Супруг начальника управления муниципальных закупок Администрации города Сургута Карпович Татьяны.

За 2016 год он заработал 1 352 547,60 во владении имеет земельный участок 1780 кв.м. и кваритру 60,1 кв.м., также автомобиль Honda Pilot, мототранспортное средство Снегоход Lynx Yeti Pro, водный транспорт мотолодка "Казанка 5М4", лодочный мотор Honda 50 и прицеп к к легковому автомобилю ЛАВ 81012А

Доход Карпович Татьяны 1 816 227,90

3 место. Супруг начальника управления учета и распределения жилья Администрации города Сургута Аллы Шевченко.

За 2016 год он заработал 1 614 419,00 во владении имеет земельный участок 756 кв.м. и жилой дом 37,3 кв.м. поимо этого во владении два легковых автомобиля HondaPILOT и Тойота LiteAceNoan, 1 грузовой автомобиль ЗИЛ 131, автоприцепы Тонар 83102 МЗСА 817715 и две лодки «Казанка», «Квиксильвер».

Доход Аллы Шевченко 2 659 951,53 с учетом пенсии

2 место. Супруг директора департамента финансов Администрации города Сургута Елены Дергуновой.

За 2016 год он заработал 2 313 373,91 с учетом дохода от ценных бумаг, вкладов в банках, пенсии. Во владении квартира 50,9 кв.м.

Доход Елены Дергуновой 2 786 048,12 с учетом пенсии

1 место. Супруг заместителя главы Администрации города Сургута Натальи Алешковой.

За 2016 год он заработал 4 405 713,15 рублей, но это с учетом дохода от пожизненного содержания. В собственности у него два земельных участка 895 кв.м. и 1283 кв.м., дачный дом 134,9 кв.м., ½ доля квартиры 61,3 кв.м. Также во владении один автомобиль RangeroverSport

Доход Натальи Алешковой 1 173 506,28 с учетом дохода от педагогической и творческой деятельности.