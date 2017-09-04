Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляцией простыми людьми ради политического пиара

Читатели siapress.ru по средствам опроса выразили сове мнение по поводу молитвенного стояния против фильма «Матильда» в Москве. Половина респондентов (50,7 процента) респонедентов считают, что это «манипуляция простыми людьми ради политического пиара». Пятая часть опрощеных (21,3 процента) выбрали вариант «атака на принципы свободы слова и советского государства. Почти столькоже (18,6 процента) не смогли определиться с вариантом ответа и лишь 9,2 процента считают, что это высокоморальная гражданская акция.

Напомним, что Алексей Учитель режиссер фильма «Матильда» призвал руководителей МВД и ФСБ отреагировать на угрозы в его адрес, и обеспечить безопасность для зрителей его фильма. Более подробно читайте по ссылке.