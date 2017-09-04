Инвестиционные планы холдинга Finstar

Миллиардер Олег Бойко, глава холдинга Finstar Financial Group, подтвердил решение инвестировать в сферу финансовых технологий 150 миллионов долларов. На протяжении 20 лет «Финстар» реализует различные международные проекты в Европе, США, Азии, Латинской Америке и странах СНГ. Помимо инвестиционной деятельности бизнесмен владеет компанией «Финстрой», реализующей девелоперские проекты в области торговой недвижимости, парфюмерно-косметической сетью Rive Gauche (24%) и компанией Ritzio International. Олег Бойко занимается благотворительностью, выступая основателем фонда поддержки паралимпийского движения «Параспорт».

Сегодняшняя стратегия инвестиционной компании Finstar Financial Group направлена на накопление теоретических и практических знаний в сегменте финансовых технологий, нацеленных на конкурирование с традиционными бизнес-моделями финансовой системы. Значительную часть средств планируется направить в стартапы Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Индии. В приоритете финансирование компаний на стадиях от начальной до серии «B».

Основное внимание будет уделяться бизнесам и финтех-платформам, разрабатывающим новые услуги и продукты в рамках текущей трансформации финансовых процессов.

Предпринимателя Олега Бойко привлекают и другие сферы для инвестирования, в частности:

Новые технологии страхования (insuretech).

Области искусственного интеллекта (AI) и интеллектуального анализа данных.

Рекламные (adtech) и маркетинговые технологии (martech).

Помимо финансовой поддержки, холдинг окажет стартапам организационную. Ведущие топ-менеджеры Finstar, при необходимости, помогут в организации управленческих процессов и, используя знания и опыт, приложат все усилия для успешного развития портфельных компаний. Инвестиционный холдинг – это, своего рода, мозговой центр, помогающий стартапам ориентироваться в системе современных финансовых технологий, а также извлекать максимум пользы из сотрудничества с другими участниками рынка. Миллиардер Олег Бойко планирует добиться значительного преобразования современной финансовой системы.

На сегодняшний день около 2,5 миллиардов людей со всего мира не имеют полноценного доступа к финансовым продуктам и услугам. Наиболее остро данная проблема проявляется в развивающихся странах и на пограничных финансовых рынках. Таким образом есть возможность переосмыслить подход к принципам предоставления финансовых услуг, чтобы они соответствовали запросам и ожиданиям потребителей.

Цитата Олега Бойко: «По сути, мы создаем финансовых посредников нового поколения с использованием больших пользовательских данных (Big Data) и искусственного интеллекта, а также новых технологических платформ. На определенном уровне финтех заменит сегодняшние банковские институты. Компании, в которые мы инвестировали в последние годы, также значительно способствуют реализации нашей стратегии, и заявленные инвестиционные планы в полной мере соответствуют глобальной цели холдинга расширить доступ потребителей к финансовым услугам».

Олег Бойко отмечает, что финансовые технологии уже сегодня оказывают весомое влияние практически на все сферы рынка. Тенденция будет проявляться все ярче, большие пользовательские данные, искусственный интеллект, сложные алгоритмы, облачные вычисления, рекламные и маркетинговые технологии произведут революцию в секторе финансовых услуг и Finstar Financial Group намерен возглавить процесс реформирования отрасли.

На основе интервью сайту FSTech