16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0557   EUR  68,9992  

Инвестиционные планы холдинга Finstar

Миллиардер Олег Бойко, глава холдинга Finstar Financial Group, подтвердил решение инвестировать в сферу финансовых технологий 150 миллионов долларов. На протяжении 20 лет «Финстар» реализует различные международные проекты в Европе, США, Азии, Латинской Америке и странах СНГ. Помимо инвестиционной деятельности бизнесмен владеет компанией «Финстрой», реализующей девелоперские проекты в области торговой недвижимости, парфюмерно-косметической сетью Rive Gauche (24%) и компанией Ritzio International. Олег Бойко занимается благотворительностью, выступая основателем фонда поддержки паралимпийского движения «Параспорт».

Сегодняшняя стратегия инвестиционной компании Finstar Financial Group направлена на накопление теоретических и практических знаний в сегменте финансовых технологий, нацеленных на конкурирование с традиционными бизнес-моделями финансовой системы. Значительную часть средств планируется направить в стартапы Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Индии. В приоритете финансирование компаний на стадиях от начальной до серии «B».

Основное внимание будет уделяться бизнесам и финтех-платформам, разрабатывающим новые услуги и продукты в рамках текущей трансформации финансовых процессов.

Предпринимателя Олега Бойко привлекают и другие сферы для инвестирования, в частности:

  • Новые технологии страхования (insuretech).
  • Области искусственного интеллекта (AI) и интеллектуального анализа данных.
  • Рекламные (adtech) и маркетинговые технологии (martech).

Помимо финансовой поддержки, холдинг окажет стартапам организационную. Ведущие топ-менеджеры Finstar, при необходимости, помогут в организации управленческих процессов и, используя знания и опыт, приложат все усилия для успешного развития портфельных компаний. Инвестиционный холдинг – это, своего рода, мозговой центр, помогающий стартапам ориентироваться в системе современных финансовых технологий, а также извлекать максимум пользы из сотрудничества с другими участниками рынка. Миллиардер Олег Бойко планирует добиться значительного преобразования современной финансовой системы.

На сегодняшний день около 2,5 миллиардов людей со всего мира не имеют полноценного доступа к финансовым продуктам и услугам. Наиболее остро данная проблема проявляется в развивающихся странах и на пограничных финансовых рынках. Таким образом есть возможность переосмыслить подход к принципам предоставления финансовых услуг, чтобы они соответствовали запросам и ожиданиям потребителей.

Цитата Олега Бойко: «По сути, мы создаем финансовых посредников нового поколения с использованием больших пользовательских данных (Big Data) и искусственного интеллекта, а также новых технологических платформ. На определенном уровне финтех заменит сегодняшние банковские институты. Компании, в которые мы инвестировали в последние годы, также значительно способствуют реализации нашей стратегии, и заявленные инвестиционные планы в полной мере соответствуют глобальной цели холдинга расширить доступ потребителей к финансовым услугам».

Олег Бойко отмечает, что финансовые технологии уже сегодня оказывают весомое влияние практически на все сферы рынка. Тенденция будет проявляться все ярче, большие пользовательские данные, искусственный интеллект, сложные алгоритмы, облачные вычисления, рекламные и маркетинговые технологии произведут революцию в секторе финансовых услуг и Finstar Financial Group намерен возглавить процесс реформирования отрасли.

На основе интервью сайту FSTech


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:32, просмотров: 165, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Зачем они делают это?

​Зачем они делают это?
Сергей Глинских о постах Вадима Шувалова в социальных сетях
Сергей Глинских Сегодня в 12:15
266 3
​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц

​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц
Константин Шперлинг Сегодня в 11:31
327 0
Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляцией простыми людьми ради политического пиара

Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляцией простыми людьми ради политического пиара
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:00
125 0
Инвестиционные планы холдинга Finstar

Инвестиционные планы холдинга Finstar
Сегодняшняя стратегия инвестиционной компании Finstar Financial Group направлена на накопление теоретических и практических знаний в сегменте финансовых технологий
Анна Калугина Сегодня в 10:32
164 0
Кто рано встаёт

Кто рано встаёт
Бесконтрольные очереди в сургутском отделении Пенсионного фонда на ул. Майской доводят людей до отчаяния
Анастасия Семихатских Сегодня в 10:30
253 2
Когда закончилась Вторая мировая война?

Когда закончилась Вторая мировая война?
Отечественная война и Вторая мировая война не одно и то же.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 09:40
205 1
Где мои 150 кубов?

Где мои 150 кубов?
Государство должно вам бесплатный лес. Но это неточно
Анастасия Семихатских 03 сентября в 15:30
701 0
В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 02 сентября в 11:30
431 0
Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране

Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране
От всей души желаю, чтобы ваш труд ценился так же как нефть и газ, которые вы добываете! Здоровья, благополучия и счастья!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 02 сентября в 11:15
408 0
Этот праздник уже давно стал общенародным

Этот праздник уже давно стал общенародным
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 02 сентября в 11:00
425 0
Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда

Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 02 сентября в 10:45
639 1
Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков

Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков
Желаю всем, кто связан с этой профессией, ветеранам отрасли доброго здоровья, стабильности и дальнейших успехов!
Анатолий Сименяк, Председатель Думы Сургутского района 02 сентября в 10:30
371 0
​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!

​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!
Всем работникам нефтяной и газовой промышленности я желаю профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.
Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера 02 сентября в 10:15
396 0
Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь

Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь
Хочется искренне поблагодарить ветеранов отрасли, кто в неимоверно сложных условиях создавал, развивал и укреплял нефтегазовую отрасль в нашем регионе
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» 02 сентября в 10:00
514 0
Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности

Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности
Мы обращаемся к вам с просьбой соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения
Александр Ерохов, полковник полиции, начальник УМВД России по г.Сургуту 01 сентября в 16:36
1263 3
Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!

Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!
Желаю вам настойчивости, отличных оценок и насыщенной творческой жизни в новом учебном году!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 01 сентября в 16:17
569 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика