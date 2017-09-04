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Когда закончилась Вторая мировая война?

Уверен, что вам редко кто ответит правильно. Дело в том, что часто мы ставим равенство между Второй мировой войной и Великой Отечественной. А даты начала, как и даты окончания, у них расходятся.

Вторая мировая война начинается нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и заканчивается капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Длилась она целых 6 лет, или 2 194 дня.

А Отечественная война — это германо-советская война. Началась она 22 июня 1941 года, а закончилась подписанием капитуляции Германии 9 мая 1945 года. Отечественная война длилась 3 года, 10 месяцев и 20 дней или 1 417 дней.

Как видно из вышесказанного, Отечественная война закончилась подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии, обязавший германские вооруженные силы к прекращению боевых действий и разоружению с недопущением уничтожения или повреждения военной техники.

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт капитуляции Германии

Первоначально Акт был подписан представителями Верховного командования Вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая рано утром, в 02:41 по центральноевропейскому времени, в Реймсе (Франция). Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). Однако по требованию Сталина состоялось вторичное подписание Акта о капитуляции в ночь с 8 на 9 мая. Акт,

подписанный в Реймсе, Сталиным был принят как перемирие. В окончательном Акте время вступления в силу оставалось то же, что было указано в реймском акте.

Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в берлинском предместье Карлсхорст. С германской стороны акт подписали: генерал-фельдмаршал, начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм Кейтель, представитель Люфтвафе (военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и Кригсмарине (военно-морских сил) адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). Поначалу в Берлин для приема капитуляции от имени союзного командования собирался вылететь сам генерал Эйзенхауэр, но он был остановлен возражениями Черчилля и группы офицеров своего окружения, недовольных вторичным подписанием: действительно, присутствие Эйзенхауэра в Берлине, при отсутствии в Реймсе, как бы умаляло реймсский акт и возвышало берлинский. В результате, Эйзенхауэр послал вместо себя своего заместителя Артура Теддера.

Советские граждане узнали о подписании капитуляции в Карлсхорсте из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени. Диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Поскольку по среднеевропейскому времени подписание произошло до полночи, то День Победы в Европе отмечается 8 мая.

Последний раунд

26 июля 1945 года союзники по антияпонской коалиции: Китай, США и Англия выдвинули условия капитуляции Японии в документе под названием «Потсдамская декларация». В случае отказа союзные державы угрожали Японии «быстрым и полным уничтожением».

28 июля 1945 года Япония официально отказалась от условий ультиматума.

6 августа 1945 года в соответствии с угрозой, заявленной в «Потсдамской декларации», США взорвали атомную бомбу над Хиросимой.

Вечером 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии и 9 августа начал боевые действия. 9 августа 1945 года США взорвали атомную бомбу над Нагасаки.

10 августа 1945 года Япония официально заявила о готовности принять Потсдамские условия капитуляции с оговоркой относительно сохранения структуры императорской власти в стране. 11 августа США отвергли японскую поправку, настаивая на формуле Потсдамской конференции. Император Хирохито был предупрежден, что каждые три дня американцы будут сбрасывать атомную бомбу до полной капитуляции японской армии и не стал ждать третью атомную бомбу — обязал Высший военный совет согласовать сроки прекращения войны. После нескольких дней закулисных переговоров, коллапса Квантунской армии и неудачной попытки государственного переворота, Хирохито по радио обратился к нации и объявил о капитуляции Японии.

Церемония подписания акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту линкора ВМС США «Миссури», где официальные представители правительства Японии подписали Акт о капитуляции Японии, завершая Вторую мировую войну. Военнослужащие союзников отпраздновали победу над Японией, хотя некоторые подразделения отдаленных и разбросанных в Азии и на островах Тихого океана японских войск в течение длительного времени отказывались сложить оружие. После того как Япония капитулировала, между историками не прекращались дискуссии относительно целесообразности ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Официально боевые действия между Союзными государствами и Японией завершились подписанием Сан-Францисского мирного договора 8 сентября 1951 года. С Советским Союзом, отказавшимся по определенным причинам подписывать его, мирный договор подписан не был и деюре с СССР (и Россией, как его правопреемника) Япония находится и по сей день в состояние перемирия во время войны.

Кстати, приняв капитуляцию Германии, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с Германией была окончена деюре 25 января 1955 года принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 206, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:19
Спасибо. И как мир жил раньше без такой подробной истории от столь компетентного историографа...

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